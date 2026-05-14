Що відомо про новий візит МВФ до України та податкові зміни?

Про те, з якою метою місія фонду їде до України та що планують обговорити з українською владою, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На брифінгу 14 травня, у четвер, речниця МВФ Джулія Козак повідомила, що вже найближчими тижнями представники МВФ прибудуть в Україну. Мета візиту – перше обговорення чотирирічної програми фінансування EFF. Іншими словами, йдеться про 8,1 мільярда доларів.

За словами посадовиці, окрім обговорення умов для надання коштів (податкових змін), також планують проаналізувати "питання мобілізації внутрішнього фінансування".

Під час місії з перегляду, яка відбудеться найближчими тижнями, персонал, звичайно, проведе обговорення з владою статусу зобов'язань щодо реформ, включаючи два, що стосуються ПДВ,

– пояснила Козак.

Речниця фонду також нагадала, що в межах програми фінансування, Україна має зобов'язання прийняти закон щодо ПДВ для ФОПів на спрощенці, а також податкові зміни до закордонних посилок із вартістю менш як 150 євро. Як пояснювали українські урядовці, податкові зміни щодо ПДВ погодили відтермінувати, а ось законопроєкт щодо посилок – прийняли у першому читанні, друге поки не провели.

Джулія Козак пояснила, що ці реформи та зміни були погоджені з Україною не лише як спосіб цільової допомоги, а також як реформи, що приведуть країну до вступу в ЄС. Посадовиця додала, що основне завдання програми – це зовнішнє фінансування для України. Але також потрібно працювати над збільшенням внутрішніх надходжень до бюджету.

Ми підтримуємо зусилля влади щодо розширення податкової бази, зокрема шляхом зменшення розміру неформального сектору. Наприклад, зараз неформальний сектор оцінюється в 45% ВВП. Тож виведення частини цього сектору з тіні у формальну економіку, де ці підприємства, ці фірми роблять внесок у податкові надходження, буде дуже важливим для України, на додаток до деяких інших заходів мобілізації доходів,

– додала речниця МВФ.

Відомо, що перший транш із програми України отримала на початку березня 2026 року. Сума надходжень склала 1,5 мільярда доларів.

Що ще потрібно знати про зобов'язання України перед МВФ?

На сайті Міністерства фінансів раніше оприлюднили законопроєкт податкових змін, які Україна має виконати для отримання фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду. Основні умови:

скасування пільг на безмитне ввезення посилок до 150 євро;

закріплення ставки військового збору для фізичних осіб на рівні 5%, та його обов'язкової сплати спрощенцями навіть після завершення воєнного стану;

податок на OLX або оподаткування цифрових платформ;

запровадження ПДВ для бізнесів на спрощенці з доходами у понад 4 мільйони гривень на рік.

Чи не найбільше критики виникла до вимог щодо ПДВ для ФОПів. Однак, як пояснив для 24 Каналу координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман навряд відповідні ініціативи запрацюють з початку 2027 року, як планувалося. Поки що парламент "гальмує" рішення щодо відповідного правила для підприємців. Можливо, оновлення набудуть чинності у 2028 році. Але може бути й варіант, коли ПДВ для ФОПів введуть лише з вступом України до ЄС.

Натомість аналітик Юрій Щедрін у коментарі 24 Каналу пояснив ситуацію інакше. Поки більшість українців та деякі чиновники звинувачують у таких жорстких умовах МВФ, насправді все не так. Адже фонд просить лише структурувати надходження до бюджету. Пропозиції як це зробити подає Україна, тобто Мінфін. Іншими словами МВФ погоджує ідеї України й потім надає фінансування. Але в цій ситуації не йдеться про те, що представники фонду складають якісь конкретні умови чи обмеження для українців.

Що ще потрібно знати про підтримку для України від партнерів?

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував країнам виділяти по 0,25% ВВП для підтримки України. Відомо, що за підтримки ідеї та її реалізації, Україна може отримати до 143 мільярдів доларів на рік. Тобто обсяги допомоги для України можуть зрости втричі.

Водночас нині активно триває обговорення кредиту для України від ЄС на 90 мільярдів. Після того як Угорщина блокувала фінансування понад 2 місяці, гроші нарешті почали готувати до переказів. Планується, що перший транш Україна отримає не раніше червня 2026 року.

Зазначається, що кошти розраховані на 2 роки. 60 мільярдів спрямують на оборонні потреби, ще 30 – на підтримку стабільності в економіці. Зокрема в Єврокомісії акцентували що ці гроші не допоможуть Україні завершити війну, але ресурсів вистачить, щоб забезпечити нормальне функціонування держави.