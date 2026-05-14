Що відбувається у Росії через дефіцит бюджету?
За новою оцінкою Мінекономрозвитку, цього року російський ВВП зросте лише на 0,4%, про що пише The Moscow Times.
Згідно з інформацією, це:
- втричі нижче за попередній прогноз (1,3%);
- у 2,5 раза менше за економічне зростання минулого року (1%);
- більш ніж у 10 разів нижче за темпи, з якими економіка зростала у 2023 – 2024 роках.
Важливо! Одночасно були знижені прогнози щодо номінального ВВП, курсу долара та обсягів видобутку нафти. Цьогоріч вони стануть мінімальними за останні 17 років.
З урахуванням нових умов, граничний рівень витрат федерального бюджету наступного року (відповідно до бюджетного правила) має становити близько 43,1 трильйона рублів. Таку суму назвав головний економіст ВТБ Родіон Латипов.
Це на 3 трильйони рублів менше, ніж закладено у бюджетний план на 2027 рік, і на 1 трильйон менше, ніж цьогоріч.
Схожі оцінки наводить директор з інвестицій компанії "Астра" Дмитро Польовий: якщо не порушувати бюджетне правило, уряд зможе витратити наступного року лише 44,1 – 44,6 трильйона рублів. А це означає, що владі доведеться або скоротити витрати на 1,5 – 3 трильйони рублів, або знайти додаткові доходи на таку ж суму.
Міцніший рубль і слабка економіка означають менші податкові надходження, що породжує цікаве питання: де братимуть гроші? Все більше назрівають перспективи розширення дефіциту бюджету цього року та подальшого підвищення податків наступного, найімовірніше – для бізнесу,
— зазначив інвестиційний банкір Євген Коган.
У тексті зазначають, що чиновники вже обговорюють "податок на надприбутки". Очікується, що його доведеться сплатити золотодобувним і металургійним компаніям.
Однак будь-які додаткові заходи мобілізації доходів лише посилять ризики для економіки.
Зауважте! Прибутки компаній у 2026 році продовжують падати, запасу міцності у багатьох приватних компаній уже немає, малий бізнес тримається з останніх сил, тому будь-які додаткові збори лише погіршать ситуацію.
Щоб наповнити військовий бюджет, який "поглинає" майже 40% усіх коштів федеральної скарбниці, торік Мінфін:
- підвищив податок на прибуток;
- запровадив диференційовану шкалу ПДФО;
- планував зібрати понад 3 трильйони рублів додаткових надходжень.
Однак дефіцит бюджету за 2025 рік у п’ять разів перевищив початковий план, через що податки довелося підвищувати знову. З 2026 року ПДВ збільшили до 22%, а також стартувала податкова реформа для малого бізнесу. Попри це, до кінця квітня "дірка" у федеральній скарбниці сягнула майже 6 трильйонів рублів, удвічі перевищивши торішній показник на ті ж дати та у 1,5 раза — план на весь рік.
Нагадаємо, що російський віцепрем’єр Олександр Новак вже коментував чинну ситуацію.
Тут головне завдання – пріоритизація витрат, акцент на найефективніших напрямках,
– казав Новак.
Російська влада має вибрати "пріоритети" серед статей витрат, адже проблем у Росії багато. Наприклад, ціни на нафту виявилися низькими, а курс рубля – міцним. Водночас потреба у витратах зросла, зокрема потрібні гроші на "забезпечення оборони та безпеки".
Важливо! За чотири місяці поточного року бюджетний дефіцит Росії досяг 78,4 мільярда доларів. Це 2,5% ВВП та майже вдвічі більше, ніж за той самий період торік. Але на рік Москва закладала дефіцит у розмірі 50,5 мільярда доларів. Про це повідомляли у СЗРУ.
Що ще варто знати про дефіцит бюджету у Росії?
Експерт Сергій Фурса розповів, що є сповільнення щодо російського бюджету. Але не факт, що "цей мінус" продовжиться протягом року. Водночас, як зазначив Фурса, ресурсу для значного зростання у росіян теж немає.
Експерт наголосив, що обвалу ВВП у Росії теж немає. Проте дійсно є зниження.
Водночас війна в Ірані допомогла Кремлю заробити. Про це нагадав експерт Олександр Савченко у коментарі для 24 Каналу. За підрахунками Савченка, якщо війна в Ірані продовжиться, а високі ціни на нафту зберігатимуться, то до кінця року Путін може отримати значну суму. Це приблизно 40 – 45 мільярдів доларів в бюджет.