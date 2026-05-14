Що відбувається у Росії через дефіцит бюджету?

За новою оцінкою Мінекономрозвитку, цього року російський ВВП зросте лише на 0,4%, про що пише The Moscow Times.

Згідно з інформацією, це:

втричі нижче за попередній прогноз (1,3%);

у 2,5 раза менше за економічне зростання минулого року (1%);

більш ніж у 10 разів нижче за темпи, з якими економіка зростала у 2023 – 2024 роках.

Важливо! Одночасно були знижені прогнози щодо номінального ВВП, курсу долара та обсягів видобутку нафти. Цьогоріч вони стануть мінімальними за останні 17 років.

З урахуванням нових умов, граничний рівень витрат федерального бюджету наступного року (відповідно до бюджетного правила) має становити близько 43,1 трильйона рублів. Таку суму назвав головний економіст ВТБ Родіон Латипов.

Це на 3 трильйони рублів менше, ніж закладено у бюджетний план на 2027 рік, і на 1 трильйон менше, ніж цьогоріч.

Схожі оцінки наводить директор з інвестицій компанії "Астра" Дмитро Польовий: якщо не порушувати бюджетне правило, уряд зможе витратити наступного року лише 44,1 – 44,6 трильйона рублів. А це означає, що владі доведеться або скоротити витрати на 1,5 – 3 трильйони рублів, або знайти додаткові доходи на таку ж суму.

Міцніший рубль і слабка економіка означають менші податкові надходження, що породжує цікаве питання: де братимуть гроші? Все більше назрівають перспективи розширення дефіциту бюджету цього року та подальшого підвищення податків наступного, найімовірніше – для бізнесу,

— зазначив інвестиційний банкір Євген Коган.

У тексті зазначають, що чиновники вже обговорюють "податок на надприбутки". Очікується, що його доведеться сплатити золотодобувним і металургійним компаніям.

Однак будь-які додаткові заходи мобілізації доходів лише посилять ризики для економіки.

Зауважте! Прибутки компаній у 2026 році продовжують падати, запасу міцності у багатьох приватних компаній уже немає, малий бізнес тримається з останніх сил, тому будь-які додаткові збори лише погіршать ситуацію.

Щоб наповнити військовий бюджет, який "поглинає" майже 40% усіх коштів федеральної скарбниці, торік Мінфін:

підвищив податок на прибуток; запровадив диференційовану шкалу ПДФО; планував зібрати понад 3 трильйони рублів додаткових надходжень.

Однак дефіцит бюджету за 2025 рік у п’ять разів перевищив початковий план, через що податки довелося підвищувати знову. З 2026 року ПДВ збільшили до 22%, а також стартувала податкова реформа для малого бізнесу. Попри це, до кінця квітня "дірка" у федеральній скарбниці сягнула майже 6 трильйонів рублів, удвічі перевищивши торішній показник на ті ж дати та у 1,5 раза — план на весь рік.

Нагадаємо, що російський віцепрем’єр Олександр Новак вже коментував чинну ситуацію.

Тут головне завдання – пріоритизація витрат, акцент на найефективніших напрямках,

– казав Новак.

Російська влада має вибрати "пріоритети" серед статей витрат, адже проблем у Росії багато. Наприклад, ціни на нафту виявилися низькими, а курс рубля – міцним. Водночас потреба у витратах зросла, зокрема потрібні гроші на "забезпечення оборони та безпеки".

Важливо! За чотири місяці поточного року бюджетний дефіцит Росії досяг 78,4 мільярда доларів. Це 2,5% ВВП та майже вдвічі більше, ніж за той самий період торік. Але на рік Москва закладала дефіцит у розмірі 50,5 мільярда доларів. Про це повідомляли у СЗРУ.

Що ще варто знати про дефіцит бюджету у Росії?

Експерт Сергій Фурса розповів, що є сповільнення щодо російського бюджету. Але не факт, що "цей мінус" продовжиться протягом року. Водночас, як зазначив Фурса, ресурсу для значного зростання у росіян теж немає.

Експерт наголосив, що обвалу ВВП у Росії теж немає. Проте дійсно є зниження.

Водночас війна в Ірані допомогла Кремлю заробити. Про це нагадав експерт Олександр Савченко у коментарі для 24 Каналу. За підрахунками Савченка, якщо війна в Ірані продовжиться, а високі ціни на нафту зберігатимуться, то до кінця року Путін може отримати значну суму. Це приблизно 40 – 45 мільярдів доларів в бюджет.