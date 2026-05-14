Що пропонує Рютте членам НАТО?

Свою ініціативу генсек озвучив наприкінці минулого місяця під час закритої зустрічі послів НАТО. Обговорення відбувалося в межах підготовки до саміту Альянсу, який має пройти в липні в Туреччині, пише Politico.

Рютте і багато хто з нас хочуть забезпечити, щоб підтримка України була стабільною та передбачуваною,

– зазначив один із дипломатів НАТО.

Сам Рютте підтвердив, що одним із ключових питань саміту в Анкарі буде саме підтримка України.

До слова, торік президент Володимир Зеленський теж запропонував аналогічну ідею.

Україна є частиною європейської безпеки, і ми хочемо, щоб 0,25% ВВП кожної партнерської країни спрямовувалися на нашу оборонну промисловість і внутрішнє виробництво,

– сказав тоді український лідер.

Якщо країни НАТО підтримають цю ідею, то обсяги допомоги Україні фактично можуть зрости втричі. За оцінками сукупного ВВП Альянсу, сума фінансування може скласти до 143 мільярдів доларів на рік.

Для порівняння: торік Київ отримав загалом 45 мільярдів доларів військової допомоги від союзників. Це були внески на придбання американської зброї для ЗСУ, інвестиції в оборонні компанії України та окремі пакети закупівлі озброєння.

Зауважте! На засіданні "Рамштайну" 15 квітня генсек НАТО пообіцяв, що Україна отримає підтримку у розмірі до 60 мільярдів доларів у 2026 році, пише ЄП. Ці кошти Рютте запропонував спрямувати насамперед на ППО, дрони і боєприпаси збільшеної дальності.

Чому Рютте пропонує виділяти частину ВВП?

Ідея виділення 0,25% ВВП країн на допомогу Україні виникла у відповідь на напругу всередині Альянсу через суперечки щодо обсягів фінансової підтримки Києва.

За словами дипломатів, окремі держави виявляють все більше невдоволення, оскільки вважають, що значно більше допомагають українцям, ніж інші союзники.

Це підтвердила й головна дипломатка ЄС Кая Каллас після зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі.

Ті держави, які реально вкладають більше, порушують це питання щоразу. Якщо подивитися на цифри, очевидно, що тягар розподілений нерівномірно,

– зауважила Каллас.

За даними моніторингу підтримки України від Кільського інституту світової економіки, кілька держав витрачають більшу частку свого ВВП на військову допомогу Україні, ніж багато інших членів НАТО, зокрема:

країни Північної Європи;

країни Балтії;

Нідерланди;

та Польща.

Тому зараз Рютте прагне гарантувати подальшу допомогу Україні, але й запобігти розколу усередині НАТО через це питання. Тим паче, що воно стало особливо чутливим після того, як президент США Дональд Трамп фактично переклав основний тягар фінансування на європейські країни та інших союзників.

Хто проти ініціативи Рютте?

Втім дипломати говорять, що ініціатива Рютте щодо спрямування 0,25% ВВП на допомогу Україні вже викликала супротив деяких союзників. Зокрема, неочікувано проти виступили Франція та Велика Британія, які активно підтримують українців.

Тому її ухвалення вважають малоймовірним. Адже таке рішення потребує одностайної підтримки всіх членів НАТО.

Однак посадовці зазначають, що встановлення конкретного відсотка ВВП – лише один із кількох варіантів, які зараз розглядають для допомоги Києву.

В Анкарі союзники мають показати Україні, що НАТО підтримує її в довгостроковій перспективі. Це означає гроші, зброю та політичні зобов’язання,

– наголосив представник Альянсу.

При цьому дипломати визнають, що досягти спільного рішення буде непросто. Оскільки деякі союзники по НАТО з Євросоюзу хочуть також, щоб аби їхні внески до схваленого кредиту для України на 90 мільярдів євро враховували при розгляді нових виплат Києву.

Важливо! Політолог Микола Давидюк у коментарі 24 Каналу зазначив, що Україна має підстави розраховувати на додаткову підтримку союзників, зокрема на зброю. Адже вона забезпечує безпеку Європи, стримуючи російську агресію, і партнери мають це розуміти.

Що відомо про підтримку НАТО?

Нагадаємо, США та НАТО запустили механізм військової підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Цей формат дає змогу Силам оборони України отримувати американське озброєння за рахунок фінансових внесків країн-партнерів.

Як повідомив Марк Рютте, з літа 2025 року саме через цю ініціативу союзники забезпечили Україну 75% усіх ракет, необхідних для фронту, а також 90% засобів для посилення захисту повітряного простору.

Нещодавно генсек НАТО також наголосив, що у 2026 році США продовжують надавати підтримку Україні. За його словами, Вашингтон надає критично важливі розвідувальні дані та постачає озброєння, координуючи ці зусилля з європейськими партнерами, аби Україна мала все необхідне для протистояння Росії.