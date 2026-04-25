Чому 90 мільярдів євро замало?

У Брюсселі вже лунають побоювання, що ЄС доведеться повернутися до питання фінансування України вже наступного року, а не у 2028-му, як планували раніше, пише The Wall Street Journal.

Спочатку передбачалося, що кредит ЄС у 90 мільярдів покриє дві третини основних бюджетних і оборонних потреб України на 2026-й і наступний рік. Однак зараз дипломати говорять, що цих коштів може бути замало.

Вони відзначають, що дефіцит фінансування України на 2027 рік збільшився від моменту початкового планування кредиту. Щоб покрити бюджетні потреби України, ймовірно, знадобиться додатково ще 19 мільярдів євро.

За словами дипломатів, Японія, Велика Британія та деякі інші країни ведуть переговори про надання ще приблизно 45 мільярдів євро Києву до кінця 2027 року. Однак поки це лише розмови, і кошти не виділені.

Це означає, що вже через 12 місяців лідерам ЄС, ймовірно, доведеться знову шукати новий кредит на десятки мільярдів євро,

– зазначає видання.

Важливо! У четвер ЄС погодив остаточно кредит Україні на 90 мільярдів євро. Це сталося із затримкою у два місяці через блокування позики Угорщиною. У 2026 році Київ сподівається отримати 45 мільярдів євро з цих грошей. Перший транш, за словами президента Володимир Зеленського, має надійти уже в червні.

Чому ЄС все складніше підтримувати Україну?

Як зазначає видання, Євросоюзу все складніше підтримувати Україну після того, як США переклали на його плечі тягар війни.

Нагадаємо, що після повернення до Білого дому президент Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Вашингтон більше не виділятиме допомогу Україні у війні проти Росії. Ба більше, він говорив, що підтримка його попередника Джо Байдена нібито "заподіяла шкоду" США.

Подивіться на шкоду, яку Росія та Україна заподіяли нам як країні. Ми витратили 350 мільярдів доларів. Ми більше не витрачаємо гроші. Тепер вони платять нам через НАТО,

– підкреслив Трамп.

А віцепрезидент Джей Ді Венс навіть заявив, що припинення фінансування України – це "одне з того, чим він найбільше пишається".

Тепер США отримують кошти через програму закупівель зброї для України PURL. І їх значну частину фінансують саме європейські країни.

Наразі, як говорять аналітики, Брюсселю поки вдається зберігати стійку позицію щодо допомоги України. Цьому, зокрема, сприяє передусім підтримка заможних держав Є:

Німеччини;

Нідерландів;

Польщі;

та скандинавських країн.

Однак європейські лідери і високопосадовці визнають, що забезпечувати стабільну підтримку України стає дедалі важче.

Що відомо про кредит у 90 мільярдів євро?

Кредит ЄС надасть коштом запозичень на міжнародних ринках капіталу, а гарантією виступатимуть бюджетні резерви ЄС. При цьому Україна буде зобов’язана повертати ці кошти лише за умови, якщо Росія здійснить виплати репарацій за завдані збитки.

Водночас отримання фінансової допомоги буде прив’язане до виконання чітких вимог ЄС. Йдеться про дотримання принципів верховенства права, продовження реформ, а також посилення боротьби з корупцією.

У 2026 році Київ розраховує отримати кредит за кількома напрямами:

8,35 мільярда євро – через макрофінансову допомогу;

8,35 мільярда євро – через Ukraine Facility;

28,3 мільярда євро – на підтримку оборонного сектору.

Як розповів Володимир Зеленський, ці кошти передусім підуть на зміцнення армії, а також на захист енергетичної інфраструктури й підготовку до наступної зими.