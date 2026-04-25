Почему 90 миллиардов евро мало?

В Брюсселе уже звучат опасения, что ЕС придется вернуться к вопросу финансирования Украины уже в следующем году, а не в 2028-м, как планировали ранее, пишет The Wall Street Journal.

Сначала предполагалось, что кредит ЕС в 90 миллиардов покроет две трети основных бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026-й и следующий год. Однако сейчас дипломаты говорят, что этих средств может быть мало.

Они отмечают, что дефицит финансирования Украины на 2027 год увеличился от момента первоначального планирования кредита. Чтобы покрыть бюджетные потребности Украины, вероятно, понадобится дополнительно еще 19 миллиардов евро.

По словам дипломатов, Япония, Великобритания и некоторые другие страны ведут переговоры о предоставлении еще примерно 45 миллиардов евро Киеву до конца 2027 года. Однако пока это лишь разговоры, и средства не выделены.

Это означает, что уже через 12 месяцев лидерам ЕС, вероятно, придется снова искать новый кредит на десятки миллиардов евро,

– отмечает издание.

Важно! В четверг ЕС согласовал окончательно кредит Украине на 90 миллиардов евро. Это произошло с задержкой в два месяца из-за блокирования займа Венгрией. В 2026 году Киев надеется получить 45 миллиардов евро из этих денег. Первый транш, по словам президента Владимир Зеленского, должен поступить уже в июне.

Почему ЕС все сложнее поддерживать Украину?

Как отмечает издание, Евросоюзу все сложнее поддерживать Украину после того, как США переложили на его плечи бремя войны.

Напомним, что после возвращения в Белый дом президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон больше не будет выделять помощь Украине в войне против России. Более того, он говорил, что поддержка его предшественника Джо Байдена якобы "причинила вред" США.

Посмотрите на вред, который Россия и Украина причинили нам как стране. Мы потратили 350 миллиардов долларов. Мы больше не тратим деньги. Теперь они платят нам через НАТО,

– подчеркнул Трамп.

А вице-президент Джей Ди Вэнс даже заявил, что прекращение финансирования Украины – это "одно из того, чем он больше всего гордится".

Теперь США получают средства через программу закупок оружия для Украины PURL. И их значительную часть финансируют именно европейские страны.

Сейчас, как говорят аналитики, Брюсселю пока удается сохранять устойчивую позицию по помощи Украине. Этому, в частности, способствует прежде всего поддержка состоятельных государств Е:

Германии;

Нидерландов;

Польши;

и скандинавских стран.

Однако европейские лидеры и высокопоставленные чиновники признают, что обеспечивать стабильную поддержку Украины становится все труднее.

Что известно о кредите в 90 миллиардов евро?

Кредит ЕС предоставит за счет заимствований на международных рынках капитала, а гарантией будут выступать бюджетные резервы ЕС. При этом Украина будет обязана возвращать эти средства только при условии, если Россия осуществит выплаты репараций за нанесенный ущерб.

В то же время получение финансовой помощи будет привязано к выполнению четких требований ЕС. Речь идет о соблюдении принципов верховенства права, продолжение реформ, а также усиление борьбы с коррупцией.

В 2026 году Киев рассчитывает получить кредит по нескольким направлениям:

8,35 миллиардов евро – через макрофинансовую помощь;

8,35 миллиарда евро – через Ukraine Facility;

28,3 миллиарда евро – на поддержку оборонного сектора.

Как рассказал Владимир Зеленский, эти средства прежде всего пойдут на укрепление армии, а также на защиту энергетической инфраструктуры и подготовку к следующей зиме.