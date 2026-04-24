Куда пойдут средства кредита от ЕС?

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении на заседании Европейского совета.

Спасибо всем европейским лидерам за европейский пакет поддержки Украины и 20-й пакет санкций против России. Это действительно поможет,

– отметил украинский лидер.

Глава государства подчеркнул, что европейский кредит прежде всего направят на закупку вооружения. В приоритете, в частности, системы ПВО.

Также финансирование ЕС очень важно для подготовки украинских городов к следующей зиме. По словам Зеленского, сейчас Украина уже начала работу по защите энергосистемы от российских атак, а средства кредита помогут в этом.

Отдельно президент призвал ЕС продолжать экономическое давление на Россию через санкции, потому что они действительно могут повлиять на Москву.

Владимир Зеленский Президент Украины Усиление санкций является правильным шагом, особенно учитывая то, что американцы смягчили некоторые из своих. Сейчас ситуация на фронте в Украине особенная. Наши позиции более стабильные, чем в предыдущие месяцы и годы, а Россия ежемесячно теряет не менее 30 – 35 тысяч военных. Для России это сложно, и мы должны сделать ситуацию еще сложнее для них, чтобы подтолкнуть их к дипломатии.

Заявления Зеленского о кредите подтверждают сообщения СМИ, которые появились ранее. В частности, издание The Telegraph писало, что значительную часть финансирования Киев потратит на:

американские системы ПВО Patriot;

британские ракеты Storm Shadow;

украинские беспилотные технологии;

и другое вооружение.

Украине нужно все из этого списка. Всегда будет оставаться потребность в танках и мобильной огневой мощи. Также нужны средства дальнобойного поражения – именно здесь важны Storm Shadow и другие современные системы,

– отметил Джордж Баррос из Института изучения войны (ISW)

Что известно о кредите в 90 миллиардов?

Накануне согласовал кредит для Украины на сумму 90 миллиардов евро. Он рассчитан на 2026 – 2027 годы.

Кредит профинансируют за счет заимствований Евросоюза на рынках капитала и обеспечат бюджетными средствами блока.

Важно то, что кредит по условиям должны погасить репарациями, которые должна уплатить Россия за нанесенный ущерб. То есть возвращать заем из собственных средств Украина не будет.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что первый транш должен поступить еще в этом квартале.

Большая часть подготовительной работы для реализации кредита в размере 90 миллиардов евро уже выполнена,

– отметила фон дер Ляйен.

Заметьте! В 2026 году Киев рассчитывает на половину суммы кредита, то есть 45 миллиардов евро. Большая часть этих средств (28,3 миллиарда евро) пойдут на поддержку оборонно-промышленных возможностей Украины. Остальную направят на макрофинансовую помощь.

