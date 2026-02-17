Скільки атак здійснила Росія?

Минулий рік став рекордним. Російська армія завдала 229 атак, тобто більше, ніж загалом за три роки до цього, підрахували в Нафтогазі.

2025 рік став безпрецедентним за масштабами атак на нашу інфраструктуру — інтенсивність обстрілів була вищою, ніж у попередні роки війни. Попри це, ми забезпечуємо країну газом та підтримуємо стійкість енергосистеми,

– зазначив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький.

Особливо важким для компанії був жовтень 2025 року. Тоді росіяни гатили найбільше по інфраструктурі Нафтогазу, здійснивши протягом місяця 25 комбінованих обстрілів.

Від 2022 року російська армія загалом випустила більш як 1 700 ракет і дронів.

Більшість з них випущено саме у 2025-му – 1 399 засобів ураження.

Як наслідок, Україна втратила торік можливості для власного газовидобутку. Через це компанія була змушена наростити імпорт палива, щоб забезпечити країну газом під час опалювального сезону.

Що відомо про імпорт газу до України?

Напередодні зими 2025 – 2026 років Україні вдалося накопичити у сховищах 13,2 мільярда кубометрів природного газу, розповів міністр економіки Олексій Соболев.

Однак цих обсягів виявилося замало через постійні обстріли газових об'єктів Росією. Необхідно докупити ще понад 4 мільярди кубометрів газу.

Втім, Україні вдалося домовитися із партнерами про постачання палива. Наразі, за словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, Україна диверсифікувала шляхи імпорту.

Газ находить:

через Польщу;

Словаччину;

Румунію;

Трансбалканський коридор.

А нещодавно Україна домовилася із Польщею про збільшення постачання газу. Імпорт почав зростати у лютому 2026 року.

До кінця квітня потужності на цьому напрямку мають зрости з 15,3 мільйона до 18,4 мільйона кубометрів на добу, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.