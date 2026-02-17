Внаслідок обстрілу там виникли проблеми з теплопостачанням в одній із громад. Деталі розповіла голова місцевої ОДА Світлана Онищук.
Які наслідки атаки на Прикарпаття?
За словами Онищук, на світанку росіяни вдарили по території Івано-Франківської області. До речі, раніше повідомлялося про вибухи в Бурштині, туди летіли ворожі ракети.
На щастя, обійшлося без постраждалих. Водночас в одній з громад області тимчасово призупинили теплопостачання. Там уже розпочали аварійно-івдновлювальні роботи.
Інформація щодо пошкоджень уточнюється. На місці працюють усі необхідні служби. Очільниця ОДА також уточнила, що в області діють погодинні графіки відключення електроенергії.
Зауважимо, що сили ППО під час атаки збили 392 повітряні цілі, серед яких 20 крилатих ракет Х-101 та 367 БпЛА типу "Шахед".
Які міста були під ударом росіян?
Уночі повідомлялося про вибухи в Кропивницькому. На Львівщині працювали сили ППО, туди летіли крилаті ракети, а також "Шахеди".
В Одесі ворожі війська вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури, спричинивши серйозні пошкодження. У місці також троє людей зазнали поранень.
Наслідки обстрілу фіксували й на Дніпропетровщині, зокрема в обласному центрі через удар спалахнула пожежа. До того ж ворожий дрон упав на багатоповерхівку в Сумах.
А на Донеччині від удару російського дрона по автомобілю працівників Слов'янської ТЕС загинуло троє людей.