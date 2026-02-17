В результате обстрела там возникли проблемы с теплоснабжением в одной из громад. Детали рассказала председатель местной ОГА Светлана Онищук.
К теме В Сумах "Шахед" упал на многоэтажку: город под массированной атакой
Какие последствия атаки на Прикарпатье?
По словам Онищук, на рассвете россияне ударили по территории Ивано-Франковской области. Кстати, ранее сообщалось о взрывах в Бурштыне, туда летели вражеские ракеты.
К счастью, обошлось без пострадавших. В то же время в одной из общин области временно приостановили теплоснабжение. Там уже начали аварийно-восстановительные работы.
Информация о повреждениях уточняется. На месте работают все необходимые службы. Руководительница ОГА также уточнила, что в области действуют почасовые графики отключения электроэнергии.
Заметим, что силы ПВО во время атаки сбили 392 воздушные цели, среди которых 20 крылатых ракет Х-101 и 367 БпЛА типа "Шахед".
Какие города были под ударом россиян?
Ночью сообщалось о взрывах в Кропивницком. На Львовщине работали силы ПВО, туда летели крылатые ракеты, а также "Шахеды".
В Одессе вражеские войска ударили по объекту энергетической инфраструктуры, вызвав серьезные повреждения. В месте также три человека получили ранения.
Последствия обстрела фиксировали и на Днепропетровщине, в частности в областном центре из-за удара вспыхнул пожар. К тому же вражеский дрон упал на многоэтажку в Сумах.
А в Донецкой области от удара российского дрона по автомобилю работников Славянской ТЭС погибли три человека.