Он упал прямо на многоэтажку. Об этом сообщил сумской городской голова Александр Лысенко.

Что известно об атаке на Сумы?

Громко в Сумах было примерно в 10:15. А о падении "Шахеда" стало известно уже в 10:50.

К счастью, без детонации,

– отметил Лысенко.

Как пишет Суспильное, беспилотник, вероятно, был оснащен FPV, который россияне предварительно сбросили на город.

В 10:56 в Сумах раздались снова взрывы. Над городом зафиксировали разведывательный дрон ZALA.

В третий раз громко было в 11:14.

Воздушная тревога в области продолжается.

Какие еще области были под атакой?