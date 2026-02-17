Он упал прямо на многоэтажку. Об этом сообщил сумской городской голова Александр Лысенко.
Смотрите также Лежал почти целый: на Львовщине возле домов нашли российский БПЛА возле домов
Что известно об атаке на Сумы?
Громко в Сумах было примерно в 10:15. А о падении "Шахеда" стало известно уже в 10:50.
К счастью, без детонации,
– отметил Лысенко.
Как пишет Суспильное, беспилотник, вероятно, был оснащен FPV, который россияне предварительно сбросили на город.
В 10:56 в Сумах раздались снова взрывы. Над городом зафиксировали разведывательный дрон ZALA.
В третий раз громко было в 11:14.
Воздушная тревога в области продолжается.
Какие еще области были под атакой?
Всего в ночь на 17 февраля Россия атаковала 12 областей Украины. К сожалению, есть раненые, среди них – дети.
Был удар по энергетической инфраструктуре Одессы, что привело к чрезвычайно серьезным разрушениям. В результате атаки также повреждены гражданские здания, были возгорания. Пострадали 3 человека.
Ночью под ударом дронов была и Днепропетровщина. Повреждения получили объекты частного бизнеса, админздания, жилые дома, автомобили.
