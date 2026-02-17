Він впав просто на багатоповерхівку. Про це повідомив сумський міський голова Олександр Лисенко.

Дивіться також Лежав майже цілий: на Львівщині біля будинків знайшли російський БпЛА

Що відомо про атаку на Суми?

Гучно у Сумах було приблизно о 10:15. А про падіння "Шахеда" стало відомо уже о 10:50.

На щастя, без детонації,

– зазначив Лисенко.

Як пише Суспільне, безпілотник, ймовірно, був оснащений FPV, який росіяни попередньо скинули на місто.

О 10:56 у Сумах пролунали знову вибухи. Над містом зафіксували розвідувальний дрон ZALA.

Втретє гучно було об 11:14.

Попередньо, без жертв.

Повітряна тривога в області триває. Зберігається загроза повторних ударів.

Сумська громада перебуває під масованою атакою російських безпілотників Є кілька влучань по об'єктах цивільної інфраструктури в центральній частині міста,

– додав Лисенко.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Які ще області були під атакою?