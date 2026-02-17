На жаль, деякі з них загинули. Про таке під час брифінгу поінформував перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Які наслідки удару по машині енергетиків?

Як повідомили в Міненерго, уранці вівторка, 17 лютого, російський дрон на Донеччині атакував автомобіль з працівниками Слов'янської ТЕС. Троє з них загинуло.

Це чергове нагадування, якою високою є ціна світла та тепла в наших оселях,

– підкреслив Некрасов.

Водночас у ДСНС Донецької області уточнили, що інцидент стався в місті Миколаївка Краматорського району. Ще одна людина внаслідок атаки зазнала поранень.

На місці події рятувальники надали першу допомогу постраждалому та передали його бригаді швидкої медичної допомоги. Крім того, надзвичайники оперативно загасили пожежу в автомобілі.

Наслідки влучання дрона по автомобілю енергтиків: дивіться фото ДСНС

Зі свого боку Некрасов додав, що російський удар по енергетиці спричинив знеструмлення у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Також фіксується порушення теплопостачання у Сумах та в Одесі.

Водночас у місцях, де дозволяє безпекова ситуація, уже розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Варто також зазначити, що це не перший подібний випадок ударів по енергетиках. Один з таких стався у серпні 2025 року в Сумській області. Тоді загинула одна людина, ще троє енергетиків зазнали поранень.

