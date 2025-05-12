Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

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Які наслідки атаки

За словами посадовця, російський безпілотник атакував автомобіль енергетиків на території Сумської громади. За попередньою інформацією, внаслідок цього загинула одна людина. Інформації про поранених наразі немає.

Наслідки атаки росіян зʼясовуються. На місці події працюють рятувальники,

– ідеться у повідомленні Олега Григорова.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.