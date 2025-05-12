Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

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Какие последствия атаки

По словам чиновника, российский беспилотник атаковал автомобиль энергетиков на территории Сумской общины. По предварительной информации, в результате этого погиб один человек. Информации о раненых пока нет.

Последствия атаки россиян выясняются. На месте происшествия работают спасатели,

– говорится в сообщении Олега Григорова.

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