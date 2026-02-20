Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль после заседания Энергетического штаба.

Смотрите также Россияне атаковали нефтегазовую инфраструктуру Украины: продолжается пожар, есть разрушения

Что известно о планах россиян обстрелять украинскую энергетику?

Глава Минэнерго отметил, что есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, задача для всех служб – не только оперативное восстановление поврежденных объектов, но и максимальная готовность к возможным новым атакам.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также отметил, что есть все признаки того, что в ближайшее время россияне снова атакуют украинскую энергетику.