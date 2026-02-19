Таку думку в етері 24 Каналу висловив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, додавши, що відновлення енергосистеми продовжується.

Дивіться також Після атак Росії: ДТЕК не вистачає мільйонів для підготовки до наступної зими

Навесні світла має стати більше

Залежно від області в Україні діють різні графіки вимкнень електроенергії: планові, аварійні. З потеплінням, яке прогнозується у березні, ситуація зі світлом повинна покращитися.

З підвищенням температури повітря знижується споживання електрики. Це природний процес. В масштабах країни кожен додатковий градус плюсової температури знижує споживання на 150 – 180 МВт. Відповідно, коли настане тепла погода (+5 – 10 градусів), це значно сприятиме тому, щоб електрики у доступі було значно більше,

– пояснив Харченко.

До відома! Дипломатична місія України звернулася до ПРООН по допомогу через складну ситуацію в енергосистемі. Постпред нашої держави при ООН Андрій Мельник повідомив, що агентство погодило передачу додаткового енергообладнання на суму понад 230 мільйонів доларів. На ці кошти зокрема планується придбати трансформатори, когенераційні установки газотурбінного обладнання, модульні котельні, компресорні станції.

Директор Центру досліджень енергетики Харченко зазначив, що ймовірніше, що Росія і впродовж весняно-літнього періоду продовжить обстрілювати українські енергооб'єкти. З його слів, в Україні всі це усвідомлюють, тому зараз триває інтенсивне відновлення генеруючих потужностей, високовольтних і розподільчих мереж.

"Паралельно відбувається планування підготовки до наступного опалювального сезону. Зараз дійсно до нього вже час готуватися. Так само триває підготовка до того, як пройти липень і серпень, коли буде спека, настане літній пік споживання електроенергії. Це буде теж викликом", – наголосив Харченко.

Він пояснив, ключове джерело електроенергії в Україні – атомні реактори "Енергоатому". Вони потребують обслуговування. Тому неможливо оминути липень і серпень, створюючи графік для проведення поточних ремонтів.

Харченко підсумував, що буде передбачена оптимізація ремонтних робіт з урахуванням досвіду та усвідомлення того, що в ці місяці спостерігатиметься пікове споживання електроенергії. Він також додав, що сьогодні відбувається прискорене введення в експлуатацію тих потужностей, які вже перебувають в Україні в роботі. А це 350 – 500 МВт, які стануть допоміжними.

Яка ситуація в енергосистемі України?