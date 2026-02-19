Такое мнение в эфире 24 Канала высказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, добавив, что восстановление энергосистемы продолжается.

Смотрите также После атак России: ДТЭК не хватает миллионов для подготовки к следующей зиме

Весной света должно стать больше

В зависимости от области в Украине действуют различные графики отключений электроэнергии: плановые, аварийные. С потеплением, которое прогнозируется в марте, ситуация со светом должна улучшиться.

С повышением температуры воздуха снижается потребление электричества. Это естественный процесс. В масштабах страны каждый дополнительный градус плюсовой температуры снижает потребление на 150 – 180 МВт. Соответственно, когда наступит теплая погода (+5 – 10 градусов), это значительно будет способствовать тому, чтобы электричества в доступе было значительно больше,

– объяснил Харченко.

К сведению! Дипломатическая миссия Украины обратилась к ПРООН за помощью из-за сложной ситуации в энергосистеме. Постпред нашего государства при ООН Андрей Мельник сообщил, что агентство согласовало передачу дополнительного энергооборудования на сумму более 230 миллионов долларов. На эти средства в частности планируется приобрести трансформаторы, когенерационные установки газотурбинного оборудования, модульные котельные, компрессорные станции.

Директор Центра исследований энергетики Харченко отметил, что вероятнее, что Россия и в течение весенне-летнего периода продолжит обстреливать украинские энергообъекты. По его словам, в Украине все это осознают, поэтому сейчас идет интенсивное восстановление генерирующих мощностей, высоковольтных и распределительных сетей.

"Параллельно происходит планирование подготовки к следующему отопительному сезону. Сейчас действительно к нему уже время готовиться. Так же идет подготовка к тому, как пройти июль и август, когда будет жара, наступит летний пик потребления электроэнергии. Это будет тоже вызовом", – подчеркнул Харченко.

Он пояснил, ключевой источник электроэнергии в Украине – атомные реакторы "Энергоатома". Они нуждаются в обслуживании. Поэтому невозможно обойти июль и август, создавая график для проведения текущих ремонтов.

Харченко подытожил, что будет предусмотрена оптимизация ремонтных работ с учетом опыта и осознания того, что в эти месяцы будет наблюдаться пиковое потребление электроэнергии. Он также добавил, что сегодня происходит ускоренный ввод в эксплуатацию тех мощностей, которые уже находятся в Украине в работе. А это 350 – 500 МВт, которые станут вспомогательными.

Какова ситуация в энергосистеме Украины?