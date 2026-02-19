Такое мнение в эфире 24 Канала высказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, добавив, что восстановление энергосистемы продолжается.
Смотрите также После атак России: ДТЭК не хватает миллионов для подготовки к следующей зиме
Весной света должно стать больше
В зависимости от области в Украине действуют различные графики отключений электроэнергии: плановые, аварийные. С потеплением, которое прогнозируется в марте, ситуация со светом должна улучшиться.
С повышением температуры воздуха снижается потребление электричества. Это естественный процесс. В масштабах страны каждый дополнительный градус плюсовой температуры снижает потребление на 150 – 180 МВт. Соответственно, когда наступит теплая погода (+5 – 10 градусов), это значительно будет способствовать тому, чтобы электричества в доступе было значительно больше,
– объяснил Харченко.
К сведению! Дипломатическая миссия Украины обратилась к ПРООН за помощью из-за сложной ситуации в энергосистеме. Постпред нашего государства при ООН Андрей Мельник сообщил, что агентство согласовало передачу дополнительного энергооборудования на сумму более 230 миллионов долларов. На эти средства в частности планируется приобрести трансформаторы, когенерационные установки газотурбинного оборудования, модульные котельные, компрессорные станции.
Директор Центра исследований энергетики Харченко отметил, что вероятнее, что Россия и в течение весенне-летнего периода продолжит обстреливать украинские энергообъекты. По его словам, в Украине все это осознают, поэтому сейчас идет интенсивное восстановление генерирующих мощностей, высоковольтных и распределительных сетей.
"Параллельно происходит планирование подготовки к следующему отопительному сезону. Сейчас действительно к нему уже время готовиться. Так же идет подготовка к тому, как пройти июль и август, когда будет жара, наступит летний пик потребления электроэнергии. Это будет тоже вызовом", – подчеркнул Харченко.
Он пояснил, ключевой источник электроэнергии в Украине – атомные реакторы "Энергоатома". Они нуждаются в обслуживании. Поэтому невозможно обойти июль и август, создавая график для проведения текущих ремонтов.
Харченко подытожил, что будет предусмотрена оптимизация ремонтных работ с учетом опыта и осознания того, что в эти месяцы будет наблюдаться пиковое потребление электроэнергии. Он также добавил, что сегодня происходит ускоренный ввод в эксплуатацию тех мощностей, которые уже находятся в Украине в работе. А это 350 – 500 МВт, которые станут вспомогательными.
Какова ситуация в энергосистеме Украины?
В Укрэнерго сообщили, что потребление электроэнергии показывает тенденцию к росту. По состоянию на утро 18 февраля его уровень был на 3,5% выше, чем в предыдущий день. Это объясняется похолоданием в большинстве регионов, а также меньшим объемом обесточенных абонентов, чем после предыдущей массированной атаки.
Из-за российских ударов по энергоинфраструктуре зафиксированы новые обесточивания в нескольких регионах Украины, в частности в Одесском, Запорожском, Днепропетровском, Сумском. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы. В Одесской области дает о себе знать и непогода. Из-за сильного ветра и налипания мокрого снега там обесточены 42 населенных пункта.
В большинстве областей Украины с учетом предыдущих атак внедрены графики ограничения мощности для промышленности, а также почасовые отключения света для всех других категорий потребителей. Есть регионы, где действуют аварийные отключения. Энергетики объяснили, что возвращение к плановым графикам будет возможным только после стабилизации ситуации в энергосистеме.