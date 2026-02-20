Яку допомогу надасть Україні Австрія?

Також країна надає обладнання виведених з експлуатації електростанцій, про що повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга пресконференції у Києві.

Він розповів, що українські фахівці вже оглядають обладнання. Зокрема вони визначають перелік технічно-сумісного обладнання та логістику доставки.

Також міністр додав, що Австрія надала Україні 3,5 мільйони євро через механізми фонду підтримки енергетики, МКЧХ, ЧХ, ЮНІСЕФ та ООН.

Андрій Сибіга подякував Австрії за допомогу у подоланні наслідків регулярних ударів росіян.

Зокрема у Міністерстві закордонних справ раніше повідомляли, що Сибіга привітав у Києві Беату Майнль-Райзінгер, федеральну міністерку європейських і міжнародних справ Австрії. У п'ятницю, 20 лютого, вона перебуває з офіційним візитом у столиці.

Ласкаво просимо до Києва, пані міністр! Австрія – наш справжній друг і партнер, який демонструє, що нейтралітет – це не байдужість,

– зазначив український міністр.

Зауважте! Сибіга повідомив, що вдячний Австрії та особисто пані Беате за лідерство та сподівається на плідні переговори, що спрямовані на розвиток українсько-австрійського партнерства.

Яку ще допомогу отримувала Україна?