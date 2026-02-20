Какую помощь предоставит Украине Австрия?
Также страна предоставляет оборудование выведенных из эксплуатации электростанций, о чем сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига на пресс-конференции в Киеве.
Он рассказал, что украинские специалисты уже осматривают оборудование. В частности они определяют перечень технически-совместимого оборудования и логистику доставки.
Также министр добавил, что Австрия предоставила Украине 3,5 миллиона евро через механизмы фонда поддержки энергетики, МККК, ЧХ, ЮНИСЕФ и ООН.
Андрей Сибига поблагодарил Австрию за помощь в преодолении последствий регулярных ударов россиян.
В частности в Министерстве иностранных дел ранее сообщали, что Сибига поздравил в Киеве Беату Майнль-Райзингер, федерального министра европейских и международных дел Австрии. В пятницу, 20 февраля, она находится с официальным визитом в столице.
Добро пожаловать в Киев, госпожа министр! Австрия – наш настоящий друг и партнер, который демонстрирует, что нейтралитет – это не равнодушие,
– отметил украинский министр.
Заметьте! Сибига сообщил, что благодарен Австрии и лично госпоже Беате за лидерство и надеется на плодотворные переговоры, направленные на развитие украинско-австрийского партнерства.
Какую еще помощь получала Украина?
- Напомним, что Швейцария еще 11 февраля одобрила помощь для Украины с предельной стоимостью до 32 миллионов швейцарских франков. В частности еще с февраля 2022 года Швейцария предоставила 900 миллионов швейцарских франков для Украины.
- В то же время Германия прорабатывает возможность предоставления дополнительного транша объемом около 4,8 миллиона евро для Украины. Также идет работа над получением оборудования для когенерации электроэнергии, которую направят в регионы, наиболее пострадавших в результате российских атак.