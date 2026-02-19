Что подписали Канада и Украина?

Меморандум подписали вице-премьер-министр Украины – министр энергетики – Денис Шмыгаль и министр энергетики и природных ресурсов Канады Тим Ходжсон на полях Министерской встречи МЭА, о чем сообщили в Минэнерго.

Денис Шмыгаль отметил, что документ открывает новые возможности для обеих стран:

для сотрудничества в сфере ядерной, возобновляемой энергетики и нефтегазового сектора;

восстановления и защиты инфраструктуры;

энергоэффективности и инноваций.

Денис Шмыгаль Министр энергетики Украины Это долгосрочный инструмент для привлечения канадских технологий, инвестиций, экспертизы и реализации совместных проектов.

Денис Шмыгаль и Тим Ходжсон обсудили инициативу, которая направлена на усиление защиты и устойчивости критической энергетической инфраструктуры Украины через развертывание:

усиленных защитных конструкций;

укрытий для персонала;

систем активной защиты.

Заметьте! Шмыгаль добавил, что реализация инициативы будет способствовать укреплению энергетической безопасности Украины, одновременно открывая возможности для канадской промышленности и инвестиций.

Напомним, что в этом году Украина также получила от Японии и Канады грант в размере 690 миллионов долларов США. Средства поступили в рамках механизма ERA стран G7 через программу Всемирного банка PEACE in Ukraine. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Это – первый транш от Японии и последний транш от Канады, которые профинансированы в рамках механизма. В частности на этот раз 46 миллионов долларов США составляет вклад Канады.

Реализация механизма ERA была начата в конце 2024 года,

– отметили в ведомстве.

Обратите внимание! Общий вклад Канады в рамках этой инициативы составляет 5 миллиардов канадских долларов (почти 3,6 миллиарда долларов США), из которых два предыдущих транша объемом 2,5 миллиарда и 2,3 миллиарда канадских долларов Украина получила весной и летом 2025 года.

Что еще следует знать о Канаде?