Какое совместное производство планирует Канада?
Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни на встрече "Колаиции желающих" в Париже, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
Смотрите также Для обхода санкций: союзница России хочет продавать оружие через криптовалюту
По словам политика, Канада хочет предоставить Украине широкие возможности для производства вооружения.
Между Украиной и Канадой будут созданы совместные оружейные предприятия. В этом вопросе уже достигнут прогресс и усилия будут наращиваться,
– отметил Карни.
Премьер Канады также пообещал логистическую, разведывательную и кибернетическую помощь, которую его страна готова предоставить Украине. Кроме того, Оттава планирует расширить возможности военной тренировочной миссии для ВСУ.
Карни добавил, что его правительство взяло курс на усиление собственных вооруженных сил, что поможет Канаде принять участие в обеспечении безопасности Украины после завершения войны, пишет CTV News.
Мы уже формируем эту способность и продолжим ее наращивать,
– подчеркнул премьер.
В течение ближайших пяти лет Канада планирует крупнейшее военное усиление за несколько поколений, которое предусматривает дополнительные инвестиции объемом 80 миллиардов долларов.
Важно! Сейчас канадские военные обучают украинских в Польше, Литве и Великобритании в рамках операции "Unifier". Она началась еще до большой войны, с 2015 году, и за это время подготовила более 46 тысяч военных Украины.
Какие планы по производству оружия?
Заметим, что о совместном производстве оружия Украиной и Канадой Карни заявил еще во время своего визита в Киев на День Независимости в 2025 году. В частности, речь идет о изготовлении беспилотников.
Производственные мощности, по словам премьера, будут находиться на территории и Канады, и Украины. Однако он не вдавался в подробности, ссылаясь на конфиденциальность проектов.
Я могу сказать, что мы очень долго и детально эти переговоры проводим. И в Канаде, и в Украине это производство будет размещаться рядом, и может начинаться прямо сейчас,
– подчеркнул тогда Карни.
Стоит знать! Вместе с тем Канада также оказывает активную военную поддержку Украине. В частности, только в сентябре 2025 года помощь составила более 1 миллиарда долларов и предусматривала поставки беспилотников, боеприпасов и военной техники.
С кем еще Украина будет совместно производить оружие?
В июне 2025 года стало известно о намерениях Украины и Дании запустить оборонное производство. Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что именно Дания станет первой страной, с которой Украина откроет совместное предприятие в сфере производства оружия.
Тогда же Министерство обороны сообщало о проектах с немецкими компаниями. Речь идет о совместном изготовлении бронетранспортеров, артиллерийских систем и боеприпасов. В то же время с Соединенными Штатами Украина реализует инициативы в сфере дронов, артиллерии и производства боеприпасов.
В ноябре появилась информация и о переговорах Украины с Францией о запуске совместного оборонного производства. Среди ключевых направлений – создание дронов-перехватчиков, предназначенных для борьбы с российскими беспилотниками типа "Шахед".