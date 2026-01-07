Яке спільне виробництво планує Канада?

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні на зустрічі "Колаіції охочих" у Парижі, передає 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

За словами політика, Канада хоче надати Україні широкі можливості для виробництва озброєння.

Між Україною та Канадою будуть створені спільні збройні підприємства. У цьому питанні вже досягнуто прогресу й зусилля буде нарощено,

– зазначив Карні.

Прем'єр Канади також пообіцяв логістичну, розвідувальну та кібернетичну допомогу, яку його країна готова надати Україні. Окрім того, Оттава планує розширити можливості військової тренувальної місії для ЗСУ.

Карні додав, що його уряд взяв курс на посилення власних збройних сил, що допоможе Канаді взяти участь у забезпеченні безпеки України після завершення війни, пише CTV News.

Ми вже формуємо цю спроможність і продовжимо її нарощувати,

– наголосив прем'єр.

Протягом найближчих п’яти років Канада планує найбільше військове посилення за кілька поколінь, яке передбачає додаткові інвестиції обсягом 80 мільярдів доларів.

Важливо! Наразі канадські військові навчають українських у Польщі, Литві та Великій Британії в рамках операції "Unifier". Вона розпочалася ще до великої війни, з 2015 році, і за цей час підготувала понад 46 тисяч військових України.

Які плани щодо виробництва зброї?