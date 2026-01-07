Яке спільне виробництво планує Канада?
Про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні на зустрічі "Колаіції охочих" у Парижі, передає 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
За словами політика, Канада хоче надати Україні широкі можливості для виробництва озброєння.
Між Україною та Канадою будуть створені спільні збройні підприємства. У цьому питанні вже досягнуто прогресу й зусилля буде нарощено,
– зазначив Карні.
Прем'єр Канади також пообіцяв логістичну, розвідувальну та кібернетичну допомогу, яку його країна готова надати Україні. Окрім того, Оттава планує розширити можливості військової тренувальної місії для ЗСУ.
Карні додав, що його уряд взяв курс на посилення власних збройних сил, що допоможе Канаді взяти участь у забезпеченні безпеки України після завершення війни, пише CTV News.
Ми вже формуємо цю спроможність і продовжимо її нарощувати,
– наголосив прем'єр.
Протягом найближчих п’яти років Канада планує найбільше військове посилення за кілька поколінь, яке передбачає додаткові інвестиції обсягом 80 мільярдів доларів.
Важливо! Наразі канадські військові навчають українських у Польщі, Литві та Великій Британії в рамках операції "Unifier". Вона розпочалася ще до великої війни, з 2015 році, і за цей час підготувала понад 46 тисяч військових України.
Які плани щодо виробництва зброї?
Зауважимо, що про спільне виробництво зброї Україною та Канадою Карні заявив ще під час свого візиту до Києва на День Незалежності у 2025 році. Зокрема, мова йде про виготовлення безпілотників.
Виробничі потужності, за словами прем'єра, знаходитимуться на території й Канади, і України. Однак він не вдавався в подробиці, посилаючись на конфіденційність проєктів.
Я можу сказати, що ми дуже довго і детально ці переговори проводимо. І в Канаді, і в Україні це виробництво буде розміщуватися поруч, і може починатися просто зараз,
– підкреслив тоді Карні.
Варто знати! Разом з тим Канада також надає активну військову підтримку Україні. Зокрема, лише у вересні 2025 року допомога склала понад 1 мільярд доларів і передбачала постачання безпілотників, боєприпасів та військової техніки.
З ким ще Україна спільно вироблятиме зброю?
У червні 2025 року стало відомо про наміри України та Данії запустити оборонне виробництво. Президент Володимир Зеленський тоді заявив, що саме Данія стане першою країною, з якою Україна відкриє спільне підприємство у сфері виробництва зброї.
Тоді ж Міністерство оборони повідомляло про проєкти з німецькими компаніями. Йдеться про спільне виготовлення бронетранспортерів, артилерійських систем та боєприпасів. Водночас зі Сполученими Штатами Україна реалізує ініціативи у сфері дронів, артилерії та виробництва боєприпасів.
У листопаді з’явилася інформація і про переговори України з Францією щодо запуску спільного оборонного виробництва. Серед ключових напрямів – створення дронів-перехоплювачів, призначених для боротьби з російськими безпілотниками типу "Шахед".