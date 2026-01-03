Що відомо про плани Ірану щодо продажу зброї?

Однак продавати їх держава хоче за криптовалюту, пише 24 Канал з посиланням на FT.

Таким чином Тегеран намагається використовувати цифрові активи для обходу західного фінансового контролю. Зокрема експортний центр Міністерства оборони Ірану – Mindex – заявляє, що готовий укладати військові контракти з оплатою в цифрових валютах. А також через бартерні розрахунки та в іранських ріалах.

Ця пропозиція, запроваджена протягом минулого року, виглядає як один із перших відомих випадків, коли держава публічно заявляє про готовність приймати криптовалюту як оплату за експорт стратегічного військового обладнання,

– йдеться у матеріалі.

Mindex – це держорган, відповідальний за закордонні оборонні продажі Ірану. Він повідомляє, що має клієнтів у 35 країнах та рекламує каталог озброєнь, який включає:

балістичні ракети Emad; дрони Shahed; військові кораблі класу Shahid Soleimani; системи протиповітряної оборони малої дальності.

На його сайті перелічено стрілецьку зброю, ракети та протикорабельні крилаті ракети. Деякі з яких раніше використовували підтримувані Іраном збройні угруповання на Близькому Сході.

У розділі "Поширені запитання" розглядаються питання санкцій: "З огляду на санкції проти Ірану, яка гарантія, що контракт буде виконаний і товар дістанеться країни-призначення?"

Слід зазначити, що, зважаючи на загальну політику Ісламської Республіки Іран щодо обходу санкцій, проблем із виконанням контракту немає. Ваш придбаний товар буде доставлено вам якомога швидше,

– йдеться у відповіді.

Ціни не оприлюднено. Але сайт повідомляє, що оплата також може здійснюватися в країні-призначенні та пропонує особистий огляд товарів в Ірані, "за умови схвалення органами безпеки".

Як зазначає FT, цей крок здійснюється на тлі зростаючих доказів того, що країни, які перебувають під масштабними санкціями США та Європи, використовують криптовалюту та інші альтернативні фінансові канали для підтримання торгівлі чутливими товарами.

Зауважте! Сторони, що здійснюють платежі Ірану через традиційні фінансові канали, ризикують бути відключеними від західних фінансових систем унаслідок санкцій США, ЄС та Великої Британії.

Нагадаємо, що Сполучені Штати запровадили санкції проти десяти юридичних та фізичних осіб, що базуються в Ірані та Венесуелі. Причина – постачання безпілотників. Про це повідомили у Державному департаменті США.

Наголошується, що ці заходи доповнюють санкції, які були запроваджені у жовтні та листопаді на підтримку повторного введення 27 вересня 2025 року санкцій та інших обмежень ООН проти Ірану.

Підкреслюється, що програми Ірану зі створення БпЛА та ракет становлять загрозу для військовослужбовців США та союзників на Близькому Сході та дестабілізують комерційне судноплавство в Червоному морі.

