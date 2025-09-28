Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. У Тегерані такий крок назвали "політично вмотивованим".

Що відомо про відновлення санкцій проти Ірану?

Повернення санкцій ініціювали в Раді Безпеки ООН Велика Британія, Франція та Німеччина. Іран звинуватили в порушенні угоди 2015 року, спрямованої на припинення розробки ядерної бомби.

Санкції, що діяли з 2006 по 2010 роки, офіційно поновили в суботу, о 20:00 за східноамериканським часом. Вони передбачають ембарго на постачання зброї та заборону на всі види пов'язаної зі збагаченням та переробленням урану діяльності. Окрім того, йдеться про:

заборону на поїздки для окремих осіб;

заморожування активів десятків іранських посадовців і компаній;

заборону на постачання будь-чого, що може бути використано в ядерній програмі країни.

Цікаво! На тлі відновлення обмежень іранський ріал оновив історичний мінімум, впавши до 1 123 000 за долар США.

Якою була реакція Тегерана?

Зі свого боку Тегеран попередив про жорстку реакцію на поновлення санкцій. Насамперед він відкликав своїх послів із Великої Британії, Франції та Німеччини для консультацій.

Водночас президент Масуд Пезешкіян заявив, що його країна не має наміру виходити з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Al Arabiya цитує лист міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі. Дипломат закликав Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша запобігти відновленню механізмів виконання санкцій та додав, що країна "рішуче захищатиме свої національні права та інтереси".

До слова, західні лідери наголосили, що канали для діалогу залишаються відкритими, та закликали Тегеран "утриматися від будь-яких ескалаційних дій". Цікаво, що Ізраїль привітав поновлення обмежень проти свого ворога як "важливий крок".

Мета чітка: не допустити створення Іраном ядерної зброї. Світ повинен використовувати всі засоби для досягнення цієї мети,

– йдеться в повідомленні ізраїльського МЗС.

Натомість Росія таке рішення ООН засудила. "Це незаконно і не може бути реалізовано", – заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він також написав листа генсеку ООН Антоніу Гутеррешу, у якому попередив, що повернення санкцій проти Ірану буде "серйозною помилкою".

