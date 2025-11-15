Це жорсткий тролінг він прямих союзників Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на InformNapalm.

Дивіться також Україна фіналізує історичну угоду з Францією щодо авіації, – Зеленський

Як іранські військові глузували з Су-57?

Іранське мілітарне медіа оприлюднило відео демонстративного польоту російського багатоцільового винищувача 5-го покоління Су-57. На тлі чути коментарі іранських військових.

Чорт, він маневрує як F-4!

– сміючись сказав один з них.

Йдеться про винищувач F-4 Phantom II 1950-х років. Він був важкий і погано вмів маневрувати.

"Це дуже жорсткий тролінг від прямих союзників Росії - іранських військових, що публічно поширює іранське мілітарне медіа", – зауважили в InformNapalm.

У Росії нещодавно розбився винищувач і гвинтокрил