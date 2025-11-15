Это жесткий троллинг он прямых союзников России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на InformNapalm.
Как иранские военные смеялись над Су-57?
Иранское милитарное медиа обнародовало видео демонстративного полета российского многоцелевого истребителя 5-го поколения Су-57. На фоне слышны комментарии иранских военных.
Черт, он маневрирует как F-4!
– смеясь сказал один из них.
Речь идет об истребителе F-4 Phantom II 1950-х годов. Он был тяжелый и плохо умел маневрировать.
"Это очень жесткий троллинг от прямых союзников России - иранских военных, что публично распространяет иранское милитарное медиа", – отметили в InformNapalm.
В России недавно разбился истребитель и вертолет
В Карелии разбился истребитель Су-30, погибли 2 члена экипажа. Самолет упал в лесу вблизи Петрозаводска, минобороны России подтвердило аварию.
В Дагестане разбился вертолет Ка-226, погибли 4 человека, которые были работниками Кизлярского электромеханического завода. Он находится под санкциями, ведь поставляет оборудование для российской боевой авиации.