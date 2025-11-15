Касаться она будет авиации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского 14 ноября.
Что известно об усилении Украины?
Зеленский рассказал, что на этой неделе были решения государств Северной Европы, в частности Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, а также балтийских стран. Речь идет о дополнительных 500 миллионах долларов в программу PURL.
Сильное соглашение по авиации будет подписано с Францией.
Мы готовим поставки также других сильных систем ПВО, усиление нашей авиации – готовим сильную сделку с Францией, и в ближайшее время мы финализируем ее, уверен, нашу – историческую сделку,
– сказал президент Украины.
Военная помощь Украине: последние новости
Украине выделили 6 миллиардов евро от ЕС. Деньги направят на военные и социально-гуманитарные расходы, а также обсуждается возможность предоставления "репарационного кредита".
Эстония выделит 3 миллиона евро на спутниковые системы Starlink для Украины. Кроме того, страна обсудила с Украиной укрепление ПВО и производство дронов.
Всего с начала вторжения России было создано 9 коалиций возможностей для поддержки обороноспособности Украины с участием многих государств-партнеров, в частности США, Великобритания, Франция, Германия и другие.