Касаться она будет авиации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского 14 ноября.

Смотрите также Скандал в энергетике и репутация Украины: потеряет ли государство внешнюю помощь из-за коррупции

Что известно об усилении Украины?

Зеленский рассказал, что на этой неделе были решения государств Северной Европы, в частности Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, а также балтийских стран. Речь идет о дополнительных 500 миллионах долларов в программу PURL.

Сильное соглашение по авиации будет подписано с Францией.

Мы готовим поставки также других сильных систем ПВО, усиление нашей авиации – готовим сильную сделку с Францией, и в ближайшее время мы финализируем ее, уверен, нашу – историческую сделку,

– сказал президент Украины.

Военная помощь Украине: последние новости