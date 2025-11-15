Стосуватиметься вона авіації. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського 14 листопада.
Дивіться також Скандал в енергетиці й репутація України: чи втратить держава зовнішню допомогу через корупцію
Що відомо про підсилення України?
Зеленський розповів, що на цьому тижні були рішення держав Північної Європи, зокрема Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, а також балтійських країн. Йдеться про додаткових 500 мільйонів доларів у програму PURL.
Сильна угода щодо авіації буде підписана із Францією.
Ми готуємо постачання також інших сильних систем ППО, посилення нашої авіації – готуємо сильну угоду з Францією, і найближчим часом ми фіналізуємо її, впевнений, нашу – історичну угоду,
– сказав президент України.
Військова допомога Україні: останні новини
Україні виділи 6 мільярдів євро від ЄС. Гроші спрямують на військові та соціально-гуманітарні видатки, а також обговорюється можливість надання "репараційного кредиту".
Естонія виділить 3 мільйони євро на супутникові системи Starlink для України. Окрім того, країна обговорила з Україною зміцнення ППО та виробництво дронів.
Загалом з початку вторгнення Росії було створено 9 коаліцій спроможностей для підтримки обороноздатності України за участі багатьох держав-партнерів, зокрема США, Велика Британія, Франція, Німеччина та інші.