ЄС надасть Україні 6 мільярдів євро вже сьогодні: куди спрямують кошти

Яку допомогу отримає Україна?
Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, передає 24 Канал з посиланням на її допис у Фейсбук.
Підласа розповіла про результати свого спілкування з делегацією EC FIN, яка займається питаннями ERA loans та "репараційного кредиту" – Стефані Паміс, Х’юго Ферраданс Рамонде та колегами з представництва ЄС.
З хороших новин – очікуємо, що наступний транш прямої бюджетної допомоги надійде за планом, орієнтовно у четвер. Мова йде про 4,1 мільярда євро в рамках ERA loans і 1,9 мільярда євро в рамках Ukraine Facility,
– зазначила Підласа за підсумками зустрічі.
Вона наголосила, що завдяки цьому "ризиків щодо фінансування військових і соціально-гуманітарних видатків немає".
Разом з тим, за словами Підласи, ведеться робота щодо надання Україні "репараційного кредиту". Але для його погодження потрібне політичне рішення Євроради, тобто усіх країн-членів блоку.
Я ще раз підкреслила, що потреба в новій допомозі від ЄС виникне вже в кінці І кварталу 2026, в першу чергу для фінансування невійськових видатків. Але ми також наполягаємо на можливості використання "репараційного кредиту" для потреб оборони через бюджет (в тому числі на виплати військовим),
– наголосила голова комітету.
Важливо! За її словами, у Брюсселі обговорюють, що умовою для надання "репараційного кредиту" Україні буде продовження і посилення реформ.
Яку допомогу погодив ЄС?
Нагадаємо, на початку листопада ЄС ухвалив рішення про чергове виділення підтримки Україні в рамках механізму Ukraine Facility. Обсяг допомоги складе понад 1,8 мільярда євро.
Кошти спрямують насамперед на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку безперервної роботи державного управління, зазначили в Раді Євросоюзу.
Ця сума відображає успішне виконання Україною дев’яти кроків, необхідних для п’ятого траншу, а також одного невиконаного пункту з четвертого траншу,
– зазначили у Раді ЄС.
Варто знати! Ці виплати у рамках Ukraine Facility тісно пов’язані з Планом для України (Ukraine Plan), який визначає стратегію відновлення, реконструкції та модернізації країни.
Що відомо про "репараційний кредит"?
ЄС розглядає можливість надати Україні близько 140 мільярдів євро "репараційного кредиту" на основі заморожених російських активів. Однак проти цього плану активно виступає Бельгія, де зберігається більша частина коштів Кремля.
Тому Єврокомісія нарощує тиск на уряди країн Євросоюзу, вимагаючи ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів для фінансування кредиту Україні. У Брюсселі наголошують, що без спільної позиції фінансове навантаження ляже безпосередньо на плечі самих європейців.
Якщо компромісу досягти не вдасться, Союз буде змушений шукати альтернативні джерела фінансування. Один із можливих варіантів, який нині обговорюють у Брюсселі, – створення нового спільного боргового інструменту, здатного залучити десятки мільярдів євро від країн-членів. Однак це буде тяжким тягарем для держав, бюджети яких і так ослаблені пандемією.