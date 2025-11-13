Членами екіпажу були 2 людини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистську агенцію ТАСС та опозиційний телеканал "Дождь".

Що відомо про авіакатастрофу Су-30 у Росії?

У Пріонезькому районі Карелії у Росії розбився винищувач Су-30. Загинули 2 члени екіпажу.

Літак впав поблизу Петрозаводську, у лісі неподалік міського аеропорту. Наразі на місці аварії працюють екстрені служби.

Спочатку російські ЗМІ не могли ідентифікувати, чи це був Су-27 чи Су-30. Але згодом Міноборони Росії підтвердило аварію Су-30. Він виконував плановий навчально-тренувальний політ.

У Дагестані розбився гелікоптер