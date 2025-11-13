Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Exilenova+.

Що відомо про пожежу на "Нижньокамськнафтохімі"?

Повідомлення про займання у Нижньокамську з'явилися 13 листопада після 13:20 за київським часом. Пожежа була на території місцевого хімічного заводу.

Згодом у мережі з'явилися кадри з пожежею, яку записували з місця події.

Масштабна пожежа у Нижньокамську у Росії / Відео Exilenova+

OSINT-аналітики також виявили, що вогонь зайнявся на Промзоні-2, в районі заводу стиролу та поліефірних смол (СПС). Це частина великого хімічного комплексу "Нижньокамськнафтохім".



Де саме сталася пожежа у Нижньокамську / Фото Exilenova+

Наразі місцева влада про наслідки пожежі – нічого не повідомляла, як і про те, що стало причиною цього займання.

Горіло на території заводу "Нижньокамськнафтохім" / Відео Exilenova+

У мережі також показали ще кадри з цього підприємства. На них видно вогняну хмару та сильний стовп сірого густого диму.

Нафтозавод у Татарстані охопив сильний дим / Відео Exilenova+

Варто зазначити, що "Нижньокамськнафтохім" – найбільший в Росії виробник синтетичного каучуку і сировини для його синтезу. Крім каучуків загального і спеціального призначення в номенклатуру виробленої продукції входять полістирол, поліпропілен, поліетилен, окис етилену, окис пропілену, альфа-олефіни, поверхнево-активні речовини.

До речі, генерал української армії Микола Маломуж заявив в етері 24 Каналу, що Україна має зосередитись на ударах по стратегічних об'єктах Росії. Зокрема, на аеродромах, пускових установках, нафтопереробних заводах та енергетичних центрах.

