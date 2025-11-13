Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Exilenova+.
Что известно о пожаре на "Нижнекамскнефтехиме"?
Сообщение о возгорании в Нижнекамске появились 13 ноября после 13:20 по киевскому времени. Пожар был на территории местного химического завода.
Впоследствии в сети появились кадры с пожаром, которую записывали с места происшествия.
Масштабный пожар в Нижнекамске в России / Видео Exilenova+
OSINT-аналитики также обнаружили, что огонь занялся на Промзоне-2, в районе завода стирола и полиэфирных смол (СПС). Это часть крупного химического комплекса "Нижнекамскнефтехим".
Где именно произошел пожар в Нижнекамске / Фото Exilenova+
Сейчас местные власти о последствиях пожара – ничего не сообщали, как и о том, что стало причиной этого возгорания.
Горело на территории завода "Нижнекамскнефтехим" / Видео Exilenova+
В сети также показали еще кадры с этого предприятия. На них видно огненное облако и сильный столб серого густого дыма.
Нефтезавод в Татарстане охватил сильный дым / Видео Exilenova+
Стоит отметить, что "Нижнекамскнефтехим" – крупнейший в России производитель синтетического каучука и сырья для его синтеза. Помимо каучуков общего и специального назначения в номенклатуру производимой продукции входят полистирол, полипропилен, полиэтилен, окись этилена, окись пропилена, альфа-олефины, поверхностно-активные вещества.
Кстати, генерал украинской армии Николай Маломуж заявил в эфире 24 Канала, что Украина должна сосредоточиться на ударах по стратегическим объектам России. В частности, на аэродромах, пусковых установках, нефтеперерабатывающих заводах и энергетических центрах.
Где в России было неспокойно в последнее время?
Российский город Орел в ночь на 13 ноября атаковали дроны. В результате работы российской ПВО обломки БпЛА в городе якобы повредили остекление домов и автомобили.
Днем 11 ноября дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно ударили по НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", что в городе Орск Оренбургской области России. Там были слышны взрывы и был пожар.
К слову, Владимир Зеленский заявил, что дальнобойные удары по России должны происходить ежедневно. Как подчеркнул президент, к этой цели украинские защитники уже приближаются.