Деталі розповів експерт із систем радіоелектроніки та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов у понеділок, 17 листопада, передає 24 Канал. Військовий показав фото ворожого дрона.
Що відомо про новий тип "Шахеда 101"?
За словами "Флеша", поки новий тип "Шахеда 101" не вивчили повноцінно, але наразі відомо про:
- бойову частину вагою 8 – 9 кілограмів;
- дальність польоту в кілька сотень кілометрів;
- навігацію на основі 4-елементної CRPA антени.
Це спроба противника "закрити" потребу БпЛА в масовому сегменті мідлстрайків,
– вважає Бескрестнов.
Дрон виготовили у 2024 році в Ірані. Однак експерт припускає, що росіяни продовжать виробництво на території своєї держави.
Як виглядає новий тип "Шахеда": дивіться фото
Що відомо про дрони на фронті?
За даними агентів "Атеш", на Покровському напрямку російські оператори дронів часто б'ють по своїх штурмових підрозділах через плутанину. Унаслідок цього між окупантами зростає відкрита конфронтація, втрати від такого "дружнього вогню" вимірюють десятками.
Українські військові показали, як взяли в полон загарбника за допомогою дрона, боєкомплект на якому не спрацював.
Ексклюзивно для 24 Каналу офіцер структурного підрозділу ГВ БАС "Фенікс" і старший лейтенант Вадим "Зеніт" Сименишен розповів про те, як оператори FPV-дронів беруть росіян у полон. Зазвичай військові бачать, коли ворог хоче здатися, а після – скидають пляшку з інструкцією для подальших дій.