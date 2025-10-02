Про це 24 Каналу розповів офіцер структурного підрозділу ГВ БАС "Фенікс", старший лейтенант Вадим Сименишен із позивним "Зеніт". За його словами, пілоту БпЛА дещо важче взяти ворога в полон, ніж піхотинцю. Все через те, що немає прямого контакту з ворогом.

Як вдається взяти ворога в полон?

Як наголосив Сименишен, вже були випадки, коли окупанти демонстрували, що хочуть здатися в полон. Їм, звісно, дають таку можливість.

Підрозділ "Фенікс" мав кілька успішних таких прикладів. Сценарій зазвичай однаковий.

Ми побачили, що окупант хоче здатися в полон. Тоді противнику скидають пляшку з водою та запискою, що робити далі. Він має йти за дроном до місця, де хлопці беруть його в полон,

– розповів військовий.

Зазвичай окупанти говорять одне й те саме. Вони кажуть, що прийшли по гроші. Але побачили, що війна зовсім не така, як в них говорять по телевізору. Завжди кажуть, що злякалися.

Яка ситуація на фронті?