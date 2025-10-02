Об этом 24 Каналу рассказал офицер структурного подразделения ГО БАС "Феникс", старший лейтенант Вадим Сименишен с позывным "Зенит". По его словам, пилоту БпЛА несколько труднее взять врага в плен, чем пехотинцу. Все потому, что нет прямого контакта с врагом.

Как удается взять врага в плен?

Как отметил Сименишен, уже были случаи, когда оккупанты демонстрировали, что хотят сдаться в плен. Им, конечно, дают такую возможность.

Подразделение "Феникс" имело несколько успешных таких примеров. Сценарий обычно одинаковый.

Мы увидели, что оккупант хочет сдаться в плен. Тогда противнику сбрасывают бутылку с водой и запиской, что делать дальше. Он должен идти за дроном к месту, где ребята берут его в плен,

– рассказал военный.

Обычно оккупанты говорят одно и то же. Они говорят, что пришли за деньгами. Но увидели, что война совсем не такая, как у них говорят по телевизору. Всегда говорят, что испугались.

Присоединяйтесь к сбору на автомобиль Nissan Navara New для подразделения "Феникс". Среди всех, кто задонатит 200 грн и больше будет розыгрыш нового iPhone 16 256GB. Задонатить можно по ссылке https://send.monobank.ua/jar/6a1EnWRfjK.

Какая ситуация на фронте?