Як ЗСУ знищили окупанта-крадія?

У населеному пункті Нове на Лиманському напрямку російський окупант скоїв черговий злочин проти мирних українців. Загарбник увірвався до будинку літньої жінки та вкрав у неї продукти.

Росіянин помітив український дрон та намагався втекти від нього. Однак лише привів розвідку ЗСУ до укриття своїх поплічників.

Це дозволило українським військовим швидко знищити їхні позиції разом із самим окупантами.

Успішне відпрацювання вогневих засобів батальйону безпілотних систем MARA спільно з суміжниками не залишили російським грабіжникам жодних шансів,

– написали військові.

Бригада закликає місцевих евакуюватись із районів активних бойових дій.

Яких втрати зазнає ворог останнім часом?