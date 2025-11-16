У неділю, 16 листопада, про це повідомив "Атеш", передає 24 Канал. Деталі розповіли агенти військового партизанського руху зі 110-ї гвардійської мотострілецької бригади, яка входить до складу 51-ї загальновійськової армії агресора.

Які проблеми в росіян під Покровськом?

Через відсутність розпізнавальних знаків і загальну плутанину російські оператори дронів часто приймають своїх побратимів за ворога й відкривають вогонь. Найчастіше під "дружні" удари потрапляють штурмовики, що працюють за тактикою просочування.

Це вже стало звичайним явищем на тактичному рівні, що відбувається як вдень, так і вночі,
– йдеться в повідомленні.

Серед причин хаосу партизани виділяють:

  • квапливість командування, яке вимагає взяти Покровськ і Мирноград до кінця листопада;
  • масові втрати й завезення непідготовленого підкріплення замість ліквідованого особового складу;
  • провали у взаємодії, зв'язку та координації між підрозділами.

Унаслідок цього між штурмовиками та операторами БпЛА зростає відкрита конфронтація. Агенти фіксують перестрілки, а дронарів усе частіше звинувачують у нібито роботі на користь українців.

Втрати країни-агресорки від такого "дружнього вогню" вже вимірюють десятками, а наступ на Покровському напрямку помітно сповільнюється.

Що відбувається на Покровському напрямку?

  • Ексклюзивно для 24 Каналу командир групи рекрутингу штабу управління 152 ОЄБр Любомир Заїка розповів, що головною метою ворога залишається захоплення Донецької області.

  • Окупанти повністю зосереджені на Покровську, тож захисники щодня відбивають там колосальну кількість штурмів. До того ж із настанням пізньої осені росіяни часто користаються туманом і дощем, аби непомітно пролізти вперед.

  • Нагадаємо, за добу 15 листопада Генеральний штаб ЗСУ відзвітував про 176 боєзіткнень на фронті. Найбільше ворожих атак довелося відбивати якраз на Покровському напрямку – 52.