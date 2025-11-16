На передовій зафіксовано 176 боєзіткнень. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що відбувалося на фронті за добу?

Російська армія застосувала одну ракету та 122 керовані авіабомби по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Крім цього, ворог здійснив 4251 обстріл, зокрема 131 — із реактивних систем залпового вогню.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках було два бойових зіткнення. Однак росіяни завдали чотирьох авіаційних ударів 11-ма КАБами та здійснив 179 артилерійських обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку за добу пройшло 7 бойових зіткнень в районі Вовчанська та у бік Дворічанського.

На Куп’янському напрямку окупанти атакували п'ять разів у районі Богуславки, Куп’янська та у бік Піщаного й Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог 7 разів намагався просунутися вперед біля Ямполівки, Дерилового, Колодязів та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Дробишеве й Борова.

На Слов’янському напрямку було 12 атак на позиції наших підрозділів в районах Серебрянки, Верхньокам’янського, Переїзного та у напрямку Званівки.

На Краматорському напрямку було три боєзіткнення біля Міньківки та Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку за добу відбулося 19 атак поблизу Плещіївки, Костянтинівки, Русиного Яру та у бік Софіївки й Берестка.

На Покровському напрямку агресор 52 рази здійснював наступи в районах населених пунктів Червоний Лиман, Дорожнє, Родинське, Новоекономічне, Мирноград, Покровськ, Рівне, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне.

На Олександрівському напрямку вдалося відбити 20 атак на позиції Сил оборони поблизу Ялти, Соснівки, Привільного, Вороного, Вербового, Вишневого, Красногірського та Зеленого Гаю.

На Гуляйпільському напрямку ворог 12 разів атакував поблизу Варварівки та Затишшя.

На Оріхівському напрямку відбулося п’ять атак поблизу Степногірська, Плавнів та Степового.

На Придніпровському напрямку російська армія тричі марно намагалася наступати в напрямку Антонівського мосту.

