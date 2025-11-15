Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що Покровськ критично важливо утримати – його здача відкриє росіянам оперативний простір для руху на Павлоград і Дніпро.

Дивіться також: Зеленський заявив, що Росія провалила дедлайни Путіна щодо захоплення Покровська та Куп'янська

Наскільки загрозлива ситуація на Запорізькому напрямку?

Росіяни виконують політичне завдання: захопити п'ять областей, які Путін вніс до російської конституції. Один із варіантів його виконання є спроба вийти в бік Запоріжжя зі сторони Оріхова.

На Оріхів вони йдуть з півдня, де стоять добрі укріплені райони – вони тримаються вже четвертий рік, і зрушити їх з цього напрямку складно. А на Гуляйполе росіяни заходять зі сходу, намагаючись зайти в тил. Це один з наших проблемних напрямків зараз, рівень загрози – як у Покровську,

– підкреслив Світан.

Вони вже вийшли на трасу Донецьк – Запоріжжя біля селища Покровського та намагаються перекрити її, щоб потім у режимі напівоточення витіснити українські війська на захід.

"Зараз триває осіння хвиля під погодні умови – тумани, низьку хмарність й опади. Ситуація небезпечна, але можливість зупинити росіян реально є", – наголосив Світан.

Зараз ЗСУ використовують режим активної оборони без суцільної лінії бойового опору. Цей спосіб у 2022 році дав нам можливість утримати прорив російських військ, які в кілька разів переважали чисельністю.

Поява головнокомандувача ЗСУ на цьому напрямку може свідчити, що туди перенаправлять додаткові резерви.

Чи є шанс зупинити російське просування на Покровському напрямку?

"Звільняти Донбас оптимально буде тільки після початку розвалу РФ – так буде менше втрат. Робити це з великими втратами немає сенсу. Головне зараз – утримати рубіж, не дати росіянам перевалити через висоти Покровська і далі рухатися з виходом на Павлоград і Дніпро. Там уже не 200 метрів перевищення над рівнем моря, як зараз у Покровську, а лише 50", – сказав Світан.

Зверніть увагу! Битва за Покровськ триває: Генштаб говорить про наявні шляхи постачання, ISW – про блокаду Мирнограда. ЗСУ стримують атаки, ситуація змінюється щогодини.

Направлено додаткові частини в район Гришина для витіснення росіян за трасу Павлоград – Покровськ та сили для розшарування північної "клешні" над Мирноградом. Також є позитивна динаміка руху наших військ з боку Добропілля та Родинського для забезпечення постачання угруповання в районі Мирнограда.

Росіяни вже зайшли в Мирноград зі східного та північно-східного боку – вони просочуються туди, як і в Покровськ. Там суцільна сіра зона.

Бої в Покровську можна вести протягом декількох років – як у Вовчанську. Росіяни зайшли туди ще півтора року тому і досі не можуть вийти. Такий самий спосіб знищення російської армії треба створити в Покровську.

Треба приймати рішення на місці, щоб оточення не виникло – за потреби відводити позиції з тих ділянок, де воно можливе. Покровський рубіж зараз стоїть, і здавати його ні в якому разі не можна, бо це відкриє стратегічну перспективу подальшої окупації України,

– зазначив Світан.

Що відомо про успіхи ЗСУ на фронті?