Подробиці ефективної операції Сил оборони розповідає 24 Канал із посиланням на 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ.

До теми МіГ-29 розтрощив російську логістику: зруйновано важливий міст постачання

Що відомо про атаку по ворожій логістиці?

Як повідомляють військові, авіаудари влучили точно в автодорогу між тимчасово захопленим Селидовим та Покровськом. Цю трасу росіяни використовували, щоб перекидати легку техніку в Покровськ і намагатися просочитися в місто.

На оприлюдненому відео видно щонайменше два потужні вибухи, внаслідок чого асфальт розірваний, уламки розкидані, шлях повністю виведений з ладу.

Дивіться кадри ударів по дорозі з Селидового до Покровська / Відео 7 корпус ДШВ

Тим часом на суміжних ділянках Сили оборони посилюють інженерні бар'єри.

При цьому, командування окупаційних військ відправляє смертників для розчищення цих загороджень,

– йдеться у повідомленні 7-го корпусу ДШВ.

До слова, Микола Гриценко з бригади "Рубіж" в етері 24 каналу розповів, що окупанти проникають у Покровськ та підтягують значні резерви. Біля Мирнограда вони намагаються заблокувати маршрути постачання й ротації.

Знищення логістики окупантів: останні новини