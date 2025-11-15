Подробиці ефективної операції Сил оборони розповідає 24 Канал із посиланням на 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ.
До теми МіГ-29 розтрощив російську логістику: зруйновано важливий міст постачання
Що відомо про атаку по ворожій логістиці?
Як повідомляють військові, авіаудари влучили точно в автодорогу між тимчасово захопленим Селидовим та Покровськом. Цю трасу росіяни використовували, щоб перекидати легку техніку в Покровськ і намагатися просочитися в місто.
На оприлюдненому відео видно щонайменше два потужні вибухи, внаслідок чого асфальт розірваний, уламки розкидані, шлях повністю виведений з ладу.
Дивіться кадри ударів по дорозі з Селидового до Покровська / Відео 7 корпус ДШВ
Тим часом на суміжних ділянках Сили оборони посилюють інженерні бар'єри.
При цьому, командування окупаційних військ відправляє смертників для розчищення цих загороджень,
– йдеться у повідомленні 7-го корпусу ДШВ.
До слова, Микола Гриценко з бригади "Рубіж" в етері 24 каналу розповів, що окупанти проникають у Покровськ та підтягують значні резерви. Біля Мирнограда вони намагаються заблокувати маршрути постачання й ротації.
Знищення логістики окупантів: останні новини
На Запорізькому напрямку пілот МіГ-29 завдав точного удару по автодорожньому мосту, який ворог інтенсивно використовував для доставки техніки та боєприпасів.
Біля окупованого Токмака партизани спільно з ГУР влаштували диверсію. Там російський ешелон з озброєнням зійшов з рейок. Сили спротиву пошкодили близько 70 метрів полотна, повністю заблокувавши рух на цій ділянці.
Протягом останніх місяців підпілля неодноразово вражало залізничні об’єкти в Брянській, Ростовській, Мурманській областях Росії, а також у Чечні та Карачаєво-Черкесії. Активність партизанів фіксували й на тимчасово окупованих територіях України – у Криму та на Луганщині.