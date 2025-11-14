Про це в етері 24 Каналу розповів молодший лейтенант, начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко, зазначивши, що Росія використовує на цьому напрямку велику кількість засобів та живої сили.

Які тактики застосовує ворог, аби проникнути в Покровськ?

Російські війська намагаються проходити у просторі між позиціями, бойовими порядками українських підрозділів, прагнуть заходити якомога далі у тил, робити там засідки, ускладнювати ведення оборонного бою на цій ділянці. Зараз, зі слів Гриценка, через погодні умови, зокрема туманність і дощі, ворогу це вдається, адже дрони в таку погоду не літають.

"Користуються цим, саме в цей час можна проходити лінію оборони, яка станом на зараз не насичена піхотою на тому рівні, на якому це має бути, аби тримати цю лінію без засобів повітряної аеророзвідки. Противник застосовує безліч тактик: просочування малими піхотними групами, використання бронетехніки, легкої колісної, мотоциклетної", – розповів Гриценко.

Днями росіяни зафільмували, як на мотоциклах і легковиках під покровом туману просувалися в Покровськ. Відео поширилось в соцмережах, згодом з'явилось інше – як СОУ розбили цю піхоту.

Згодом так звані російські воєнкори нарікали на те, що не варто розміщувати такі відео, бо начебто українські оборонці завдяки цьому оперативно встановлюють місце перебування таких російських груп і знищують їх. Однак Гриценко висловив сумнів, що це сталося через опубліковане відео, бо, з його слів, СОУ саме на цьому відрізку постійно перебувають в готовності, а такі заїзди росіян там щоденні.

Кожен день якась невелика мотогрупа або ці перероблені під пікапи "буханки" намагаються під'їхати до нашого переднього краю. Це відео не повпливало на швидкість їхнього знищення, бо завжди наші FPV-шники готові, особливо, коли туман. Ми знаємо, наскільки ворог підступний,

– підкреслив Гриценко.

Начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" розповів, що був випадок, коли на його бригаду їхала російська група на перероблених "Жигулях". Наші оборонці відпрацювали по них з 5-кілограмовою протитанковою ракетою.

