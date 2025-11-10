Про це в етері 24 Каналу наголосив ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман, додавши, що майже чверть всіх російських військ сьогодні країна-агресорка спрямувала саме на Покровський напрямок.

Противник проводить тактичні ротації

На Покровському відтинку фронту відбувається третина з загального обсягу бойових зіткнень. В Генштабі повідомили, що за добу станом на ранок 10 листопада українські оборонці на цьому відрізку зупинили 97 ворожих атак.

Ветеран російсько-української війни розповів, що росіяни провели на цьому напрямку три великих ротації, зараз здійснюють маленькі тактичні. Це, з його слів, означає, що підрозділи, які проводили штурмові дії, зазнали втрат. Тому командування їх відводить на декілька кілометрів від лінії фронту для доукомплектування. Згодом їх повертають і кидають в штурми.

Гетьман відносне затишшя росіян в районі Покровська зараз пов'язує з тим, що останні дні там відбулась рекордна кількість боєзіткнень, цифра сягала сотні на добу. На його думку, ворог не виснажився, а просто готується до нового штурму.

Буде знову спроба просочитися, можуть використати мотоцикли чи багі. Стосовно тих, хто проник всередину міста, то відомо, де саме вони можуть пролізти – між вогневими позиціями є відстань. Там можна пройти невеликими групами. Вони заходять, уникають боєзіткнень, ховаються в напівзруйнованих приміщеннях. ЗСУ їх шукають і зачищають,

– розповів Гетьман.

Він запевнив, що кількість тих окупантів, які просочуються в Покровськ – зменшується, бо українське командування серйозно підійшло до цього питання і перекрило всі можливості підходу. Гетьман зазначив, що ворог планував максимально накопичитися в Покровську, аби завдати удару зсередини, зробити там дірку, спрямувати потім значно більшу кількість сил й засобів, аби повністю зайти в місто.

"Сил для того, аби робити удар у спину в росіян немає. Вони уникають бойових зіткнень, бо хочуть накопичитися. Крім того, вони, коли переповзають там, то не можуть нести з собою все необхідне (їжу, воду, набої)", – озвучив Гетьман.

