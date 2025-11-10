В Інституті вивчення війни підтвердили, що Сили оборони утримують позиції в усьому Покровську, а ворог контролює лиш частину міста. Наразі темпи штурмових дій зменшились. Спеціально для 24 Каналу військові та експерти розібрали, що змінилося на Покровському напрямку, чому Путін вже зазнав великої поразки і до чого варто готуватися надалі.

Чому кількість штурмів біля Покровська зменшилась?

Українське військове командування з частими візитами перебуває безпосередньо у зоні бойових дій, працюючи над посиленням угруповань. Усе це робиться для стабілізації ситуації на важких ділянках фронту, пояснив військовослужбовець ЗСУ Олександр Бабак. Зрештою, це дає свої результати.

Кількість штурмових дій постійно різна на Покровському напрямку. Зменшення штурмових дій може свідчити тільки про одне – ворог зазнав великих втрат і, можливо, перегруповується та шукає нові резерви,

– пояснив Бабак.

Хоч це не означає, що росіяни облишать спроби пробиватися у місто, однак Сили оборони знищуватимуть їх та утримуватимуть позиції доти, доки це матиме військову доцільність.

"Втрати ворога зростають. За останній рік росіяни втратили 360 тисяч осіб, за жовтень – 31 тисячу. Це неймовірна цифра, але втративши стільки людей вони не досягли жодного стратегічного завдання. Навіть на Покровському напрямку, попри важкі бої, немає ніякого оточення наших підрозділів", – наголосив військовий.

До того ж боєць ЗСУ додав, що ускладнена логістика – проблема не лише українських сил, але й російських. Зокрема, це стосується і Покровська.

Важливо! Речник Генштабу майор Андрій Ковальов повідомив, що Сили оборони провели ротацію та евакуацію поранених у Мирнограді та Покровську. За його словами, логістика до Мирнограда справді ускладнена, але не мовиться про повний контроль росіян над українськими шляхами постачання чи оперативне оточення міста.

Військовий також поділився, що за останній тиждень на околицях та в самому місті було знищено майже 700 окупантів. Робота триває.

Покровськ – політичний крах Путіна

Покровський напрямок справді став місцем вкрай напружених боїв, проте вдале планування допомогло уникнути катастрофи. Російська пропаганда, хоч намагалась, нав'язати думку, що Покровськ нібито уже впав, проте як ворожі тези, так і ворожі плани зазнали краху.

Військовий оглядач Іван Тимочко зауважив, що Силам оборони вдалося стримати росіян, які серйозно наростили своє угруповання на напрямку. Там військовий контингент ворога налічував від 110 до 170 тисяч осіб.

Навіть такими силами вони не досягнули дедлайну Путіна – Герасимова (15 листопада – 24 Канал). Звісно, сам факт стримування противника і крах його планів є свідченням того, що Сили оборони вкрай ефективно виконують свою роботу на Покровсько-Мирноградській ділянці,

– наголосив Тимочко.

Ситуація на цій ділянці фронту також має вагомий політичний аспект. Володимир Путін далеко не вперше "захоплював Покровськ у кредит". Чергові дедлайни щодо окупації міста доводилось переносити, адже російській армії навіть великими силами не вдалося виконати завдання "зверху".

Ймовірно, Путіну вчергове доведеться вигадувати нову дату.

"Путін зазнав поразки на Покровсько-Мирноградській агломерації. Насамперед політичну, а також інформаційну. Він хотів показати себе великим генералом, досягнути перемоги, а тепер це буде його ганьбою назавжди. Крім того, на цьому може закінчитись і кар'єра Герасимова", – підкреслив Тимочко.

Звісно, комусь доведеться понести відповідальність за провали біля Покровська, і Путін вміло може виставити цапом-відбувайлом саме начальника російського Генштабу Валерія Герасимова. Все це стало наслідком дій Сил оборони, які не лише стримали ворога, але й не дали їм можливості нав'язати ініціативу свого бою.

Що далі планує ворог?

Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман пояснив, що росіяни провели вже три великі ротації та зараз проводять невеликі тактичні ротації. Це означає, що підрозділи, які вели бої, зазнали втрат і тепер перегруповуються, аби згодом знову повернутись до штурмів.

У росіян забагато сил та засобів, аби казати про виснаження. Кілька днів тому була рекордна кількість боєзіткнень, а зараз вона суттєво зменшилась. Це не тому, що вони виснажились, це означає, що вони готуються до нового штурму. Нам треба підготуватися,

– наголосив ветеран.

Ймовірно, росіяни продовжать використовувати попередню тактику. Продовжуватимуться штурмові дії, спроби просочитися у місто. Окупанти також можуть використовувати легкомоторну техніку – мотоцикли та багі.

"Відомо, де можуть пролізти ті росіяни, що вже зайшли у Покровськ. На мапі лінія фронту є лінією, але на землі – це вогневі позиції, між ними малими групами можна просуватись. Вони ховаються у зруйнованих приміщеннях, підвалах. Ми їх шукаємо та знищуємо. Але кількість тих, хто проник у місто не збільшується, а зменшується", – зауважив Гетьман.

Річ у тім, що українське командування серйозно поставилось до цього питання, й бійці перекрили можливості для підходу. Росіяни планували, що коли їх у місті стане достатньо, вони зроблять удар зсередини по тій ділянці захисту, де буде основний удар ззовні. У такий спосіб ворог планував "пробити діру" в українській обороні.

Наразі сил для здійснення такого плану у росіян немає.

