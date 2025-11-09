Росія продовжує накопичувати сили поблизу Покровська. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів Дмитро "Перун" Філатов, командир 1-го окремого штурмового полку.

Чому Росія почала наступ на Покровськ саме зараз?

"Якби рік тому сказали, що десантно-штурмові бригади можуть діяти у складі свого десантного угруповання та командувач ДШВ буде командувати на одній ділянці місцевості одночасно 4 – 5 бригадами, то всі б сказали, що це неможливо, бо всі десантні бригади були на різних напрямках і поділені на батальйонно-тактичні групи. А це одні з найпотужніших підрозділів, які мають певний досвід ведення складних боїв і високу мобільну складову", – каже Дмитро "Перун" Філатов.

Завдяки створенню штурмових підрозділів вдалося вивільнити десантно-штурмові та об’єднати їх в потужне угруповання, яке зараз відіграє дуже важливу роль на фронті.

По суті, на Добропільському напрямку всі котли були створені штурмовими підрозділами, а зачистку проводили штурмові та десантно-штурмові угруповання. Завдяки цьому доволі швидким темпами здійснили зачистку великої ділянки,

– зазначив він.

Тепер угруповання десантно-штурмових військ сконцентроване у Покровську. Воно, за словами "Перуна", має на чолі досвідченого командира, який провів багато дуже складних операцій.

Я певен, що, скажімо так, ще не всі карти викладені на стіл з боку Головкома і з боку Збройних Сил,

– підкреслив він.

Водночас варто розуміти, що боротьба за місто триває складна. Російське угрупування налічує сотні тисяч військових, і воно продовжує зростати. Про це свідчать радіоперехоплення та інформація з різних джерел.

Росія кинула всі свої сили на захоплення Покровська