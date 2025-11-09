Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Москва кинула на Покровську операцію величезні сили – близько 170 тисяч військовослужбовців. Про таке йдеться у матеріалі The Guardian, передає 24 Канал.
Що сказав Зеленський про російський наступ на Покровськ?
За словами Зеленського, попри численні спроби, росіяни не досягли успіху та зазнали значних втрат на цьому напрямку.
В Україні зазначили, що лише в жовтні російська армія втратила 25 тисяч убитими та пораненими солдатами, що є рекордом за весь час вторгнення.
Оце й вся історія. Там немає жодного (російського, – 24 Канал) успіху. І багато втрат,
– резюмував він.
Яка ситуація в Донецькій області?
Як повідомляє ISW, темпи наступу російських військ на Покровському напрямку наразі знизилися, проте можуть знову зрости після підкріплення та налагодження логістики. Окупанти намагаються прорватися через місто, використовуючи цивільний одяг, що є порушенням міжнародного права.
Ворог безрезультатно намагається проникнути на північні околиці Покровська, тоді як українські штурмові групи продовжують зачистку будинок за будинком. Особливу увагу захисники приділяють виявленню та ліквідації ворожих екіпажів безпілотників.
Російські війська також намагаються атакувати в районі сусіднього Мирнограда, проте сили оборони тримають позиції та не дозволяють ворогу закріпитися на підступах до міста.
Головновнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Сили оборони мають план дій у будь-якій ситуації на фронті біля Покровська.
За оцінкою генерала армії Миколи Маломужа, Путін сконцентрував усі зусилля на захопленні Покровська, розуміючи, що це може бути його останній шанс. Водночас відсутність реальних успіхів на фронті та його заяви про ядерні випробування свідчать про розгубленість російського керівника і те, що він опинився в глухому куті.