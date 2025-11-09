Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Москва бросила на Покровскую операцию огромные силы – около 170 тысяч военнослужащих. Об этом говорится в материале The Guardian, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о российском наступлении на Покровск?

По словам Зеленского, несмотря на многочисленные попытки, россияне не достигли успеха и понесли значительные потери на этом направлении.

В Украине отметили, что только в октябре российская армия потеряла 25 тысяч убитыми и ранеными солдатами, что является рекордом за все время вторжения.

Вот и вся история. Там нет ни одного (российского, – 24 Канал) успеха. И много потерь,

– резюмировал он.

Какова ситуация в Донецкой области?