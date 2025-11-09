Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Москва бросила на Покровскую операцию огромные силы – около 170 тысяч военнослужащих. Об этом говорится в материале The Guardian, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский о российском наступлении на Покровск?
По словам Зеленского, несмотря на многочисленные попытки, россияне не достигли успеха и понесли значительные потери на этом направлении.
В Украине отметили, что только в октябре российская армия потеряла 25 тысяч убитыми и ранеными солдатами, что является рекордом за все время вторжения.
Вот и вся история. Там нет ни одного (российского, – 24 Канал) успеха. И много потерь,
– резюмировал он.
Какова ситуация в Донецкой области?
Как сообщает ISW, темпы наступления российских войск на Покровском направлении сейчас снизились, однако могут снова вырасти после подкрепления и налаживания логистики. Оккупанты пытаются прорваться через город, используя гражданскую одежду, что является нарушением международного права.
Враг безрезультатно пытается проникнуть на северные окраины Покровска, тогда как украинские штурмовые группы продолжают зачистку дом за домом. Особое внимание защитники уделяют выявлению и ликвидации вражеских экипажей беспилотников.
Российские войска также пытаются атаковать в районе соседнего Мирнограда, однако силы обороны держат позиции и не позволяют врагу закрепиться на подступах к городу.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что Силы обороны имеют план действий в любой ситуации на фронте у Покровска.
По оценке генерала армии Николая Маломужа, Путин сконцентрировал все усилия на захвате Покровска, понимая, что это может быть его последний шанс. В то же время отсутствие реальных успехов на фронте и его заявления о ядерных испытаниях свидетельствуют о растерянности российского руководителя и то, что он оказался в тупике.