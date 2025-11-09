Об этом в эфире 24 Канала отметил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, подчеркнув, что для Путина это личный вопрос. Ему критически нужно получить там успех, потому что он уже предварительно объявил о захвате этих земель, окружении там ВСУ и даже пригласил туда СМИ.

Что и кому хочет доказать Путин, взяв Покровск?

Генерал армии напомнил, что глава Кремля 27 раз в течение этого года отдавал приказ своей армии взять под контроль Покровск, однако ей не удалось. Сейчас Путин чувствует, что у него есть последний шанс. Поэтому он бросил все силы и средства на это направление фронта.

"Путин загнан в угол и в военном формате, и в геополитическом. Он давно понимает, что проигрывает, ему нужны конкретные результаты. Когда он уже идет на крайние методы, это указывает на то, что у него осталось мало ресурсов. Его заявления о ядерных испытаниях – это еще один крайний вариант, который указывает на то, что он растерян", – убежден Маломуж.

По мнению генерала армии, Путин свои ядерные ракеты не запустит, потому что уже американцы, британцы, французы, китайцы нацелили свои ресурсы. Поэтому, по его словам, маловероятно, что он их применит, потому что как только попытается, сразу поднимется весь мир и уничтожит Россию.

Сегодня российскому диктатору крайне необходимы территориальные достижения. Он на весь мир заявляет, что его армия ежедневно завоевывает новые территории, а в Украине якобы нет шансов и ресурсов удерживать свои позиции. Захват Покровска, как заметил генерал армии, для него имеет военно-политическое значение.

Путин предпочитает показать, что то, что он говорит – действительно правда (о захвате новых территорий). С другой стороны – это способ давления на переговорный процесс, на самого Трампа.

Он хочет донести до него, что у Украины вроде бы нет шансов и призвать его давить на нее, чтобы она согласилась отдать Донбасс. Он хочет показать Европе, что у нее нет перспектив защиты, что якобы Украина не может держать фронт. Кроме того, стремится доказать свою силу и перед Китаем, чтобы тот считался с ним,

– озвучил Маломуж.

