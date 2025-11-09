Про це в етері 24 Каналу зазначив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, наголосивши, що для Путіна це особисте питання. Йому критично потрібно здобути там успіх, бо він вже попередньо оголосив про захоплення цих земель, оточення там ЗСУ і навіть запросив туди ЗМІ.

Дивіться також 30 окупантів на одного Героя: у ЗСУ оцінили втрати сторін у битві за Покровськ

Що та кому хоче довести Путін, взявши Покровськ?

Генерал армії нагадав, що очільник Кремля 27 разів впродовж цього року віддавав наказ своїй армії взяти під контроль Покровськ, однак їй не вдалося. Зараз Путін відчуває, що в нього є останній шанс. Тому він кинув всі сили й засоби на цей напрямок фронту.

"Путін загнаний в кут і у військовому форматі, і в геополітичному. Він давно розуміє, що програє, йому потрібні конкретні результати. Коли він вже йде на крайні методи, це вказує на те, що в нього залишилось мало ресурсів. Його заяви про ядерні випробування – це ще один крайній варіант, який вказує на те, що він розгублений", – переконаний Маломуж.

На думку генерала армії, Путін свої ядерні ракети не запустить, бо вже американці, британці, французи, китайці націлили свої ресурси. Тому, з його слів, малоймовірно, що він їх застосує, бо як тільки спробує, одразу підійметься увесь світ і знищить Росію.

Сьогодні російському диктатору конче необхідні територіальні здобутки. Він на увесь світ заявляє, що його армія щодня завойовує нові території, а в України буцімто немає шансів і ресурсів утримувати свої позиції. Захоплення Покровська, як зауважив генерал армії, для нього має військово-політичне значення.

Ситуація в Покровсько-Мирноградській агломерації: дивіться на карті

Путін воліє показати, що те, що він говорить – дійсно правда (про захоплення нових територій). З іншого боку – це спосіб тиску на переговорний процес, на самого Трампа.

Він хоче донести до нього, що в України начебто немає шансів й закликати його тиснути на неї, аби вона погодилась віддати Донбас. Він хоче показати Європі, що в неї немає перспектив захисту, що буцімто Україна не може тримати фронт. Крім того, прагне довести свою силу і перед Китаєм, аби той рахувався з ним,

– озвучив Маломуж.

Останні події довкола Покровська: