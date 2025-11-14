Підрозділи Сил спеціальних операцій ліквідували ворога у населеному пункті Затишок, на Донеччині. Про це пише 24 Канал із посиланням на ССО ЗСУ.

Як деталі операції ССО відомі?

Підрозділ російської армії перебував у населеному пункті Затишок на Донеччині. Однак українські сили виявили його та ліквідували особовий склад за допомогою безпілотників.

Під час операції у будівлі перебували підрозділи 1-ї та 9-ї окремих мотострілецьких бригад ворожої армії. Противник намагався накопичити сили під прикриттям поганої погоди для оточення з півночі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Однак українські військові цьому завадили – дрони ССО успішно досягли цілі. Наразі дані про втрати противника уточнюються.

Українські Сили спеціальних операцій продовжують застосовувати асиметричні методи, щоб зменшити наступальні можливості російських військ.

Що відомо про ситуацію на Покровському напрямку?