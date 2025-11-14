Подразделения Сил специальных операций ликвидировали врага в населенном пункте Затишок, в Донецкой области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ССО ВСУ.

Смотрите также Враг использует непогоду для наступления на Гуляйпольском и Покровском направлениях: обзор ISW

Как детали операции ССО известны?

Подразделение российской армии находилось в населенном пункте Затишок в Донецкой области. Однако украинские силы обнаружили его и ликвидировали личный состав с помощью беспилотников.

Во время операции в здании находились подразделения 1-й и 9-й отдельных мотострелковых бригад вражеской армии. Противник пытался накопить силы под прикрытием плохой погоды для окружения с севера Покровско-Мирноградской агломерации.

Однако украинские военные этому помешали – дроны ССО успешно достигли цели. Сейчас данные о потерях противника уточняются.

Украинские Силы специальных операций продолжают применять асимметричные методы, чтобы уменьшить наступательные возможности российских войск.

Что известно о ситуации на Покровском направлении?